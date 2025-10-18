ভারতে নিষিদ্ধ সেই সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন
প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘গ্যাড়াকল’
ধরন: ফ্ল্যাশ ফিকশন
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
প্রেম, অপরাধবোধ আর নিয়তির গ্যাড়াকলে জড়িয়ে পড়া কিছু মানুষের গল্প নিয়ে এই ফ্ল্যাশ ফিকশন। রাকায়েত রাব্বির পরিচালনায় গ্যাড়াকল-এর গল্প ও সংলাপ লিখেছেন নাজিম উদ দৌলা। অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, আবু হুরায়রা তানভীর, সামিরা খান মাহী, সুষমা সরকার।
‘হাউ টু ট্রেইন ইওর ড্রাগন’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
জনপ্রিয় অ্যানিমেশন ফ্র্যাঞ্চাইজির লাইভ-অ্যাকশন সংস্করণ। ডিন ডিব্লোয়ার সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত জুনে, এবার এসেছে ওটিটিতে। ছবিতে দেখা যায়, বিরল এক নাইট ফিউরি ড্রাগনের সঙ্গে বর্ক গ্রামের ভাইকিং প্রধানের ছেলে হিকাপের গোপন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যে বন্ধুত্ব মানুষ–ড্রাগন সম্পর্কের ধারা বদলে দেবে। এতে অভিনয় করেছেন মেসন টমাস, নিকো পার্কার।
‘সন্তোষ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: লায়নসগেট প্লে
দিনক্ষণ: চলমান
সন্ধ্যা সুরি পরিচালিত সিনেমাটি গত কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর প্রশংসিত হয়। ৯৮ মিনিটের ক্রাইম-ড্রামা ঘরানার সিনেমাটি তৈরি হয়েছে যুক্তরাজ্য, ভারত, জার্মানি ও ফ্রান্সের যৌথ প্রযোজনায়। সিনেমাটি পরে যুক্তরাজ্য থেকে অস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিল। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রশংসিত সিনেমাটি কিন্তু ভারতে মুক্তি পায়নি। পর্দায় পুলিশি নৃশংসতা দেখানো হয়েছে, তাই ছবিটি আটকে দেয় ভারতের কেন্দ্রীয় সার্টিফিকেশন বোর্ড।
ভারতে ‘নিষিদ্ধ’ সেই সিনেমা এবার ওটিটিতে এসেছে। উত্তর ভারতের এক নারী তার নিহত স্বামীর জায়গায় পুলিশের চাকরি পান। কাজে যোগ দেওয়ার পর সন্তোষ নামে সেই নারীর সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ হাজির হয়, তা নিয়েই ছবির কাহিনি। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাহানা গোস্বামী।
‘গুড নিউজ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৭০ সালে জাপানের একটি উড়োজাহাজ ছিনতাই করা হয়। কোরীয় ডিজাস্টার ব্ল্যাক কমেডি সিনেমাটি সেই সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। বেয়ুন সাং-হেয়ুন পরিচালিত সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সুল কেয়ুং-জু, হং কেউং, রেয়ু সেইউ-বাম।
‘মিস্টার স্করসেজি’
ধরন: তথ্যচিত্র
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৬৭ সালে শুরু, এখনো সিনেমা বানিয়ে চলেছেন মার্টিন স্করসেজি। নন্দিত এই মার্কিন নির্মাতার ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা জানা-অজনা অধ্যায় নিয়ে পাঁচ পর্বের তথ্যচিত্র। রেবেকা মিলারের তথ্যচিত্রটিতে নির্মাতাকে নিয়ে কথা বলেছেন রবার্ট ডি নিরো, মিক জ্যাগার, স্টিভেন স্পিলবার্গসহ নির্মাতার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা।