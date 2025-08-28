সবচেয়ে হিট নায়িকার ফ্লপ ছবি

সবচেয়ে হিট নায়িকার ফ্লপ ছবি
শ্রদ্ধা কাপুর এখন হিন্দি সিনেমার হিট অভিনেত্রীদের একজন। ২০২৪ সালে তিনি বলিউডের সর্বাধিক লাভজনক সিনেমার নায়িকা হলেও ক্যারিয়ারের একপর্যায়ে তিনি এমন এক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, যা বাজেটও তুলতে পারেনি।
শ্রদ্ধা কাপুরের ফ্লপ–অধ্যায়
শ্রদ্ধা কাপুর মাত্র ২৩ বছর বয়সে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম সিনেমা ছিল ২০১০ সালের ‘তিন পাত্তি’। তবে বড় সাফল্য আসে ২০১৩ সালে ‘আশিকী ২’-এর মাধ্যমে। আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে তাঁর রোমান্টিক জুটি দর্শকের হৃদয় জয় করে এবং সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্লকবাস্টার হয়। রাতারাতি তারকা বনে যান দুজনই। কিন্তু এই জুটি যখন আবার একসঙ্গে ফিরলেন ২০১৭ সালের ‘ওকে জানু’ সিনেমায়, তখন দর্শক প্রত্যাশিত সাড়া পেলেন না।
কত আয় করেছিল ‘ওকে জানু’
শাদ আলী পরিচালিত এই ছবিতে শক্তিশালী অভিনয়শিল্পীদের দেখা গিয়েছিল—নাসিরউদ্দিন শাহ, লীলা স্যামসন, কিতু গিদওয়ানি, শর্মা বিভূতি, জস্বন্তি সিং ভাটিয়া প্রমুখ। এত তারকাখচিত কাস্ট থাকা সত্ত্বেও সিনেমাটি দর্শকের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়।
প্রায় ২৭ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিসে আয় করে মাত্র ২৩ কোটি ৬৫ লাখ রুপি। অর্থাৎ প্রযোজকেরা বিনিয়োগই তুলতে পারেননি।
এর ব্যর্থতা আরও বিস্ময়কর; কারণ, আদিত্য ও শ্রদ্ধার জুটি শেষবার একসঙ্গে পর্দায় এসে বিশাল হিট দিয়েছিলেন। কিন্তু চার বছর পর তাঁদের জুটির পুনরাগমনেও ম্যাজিক কাজ করেনি। দর্শক তাঁদের রসায়ন ভালোবাসলেও দুর্বল গল্প ও চিত্রনাট্যের কারণে সিনেমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে।
আবারও শীর্ষে শ্রদ্ধা
তবে বলিউডে এক ফ্লপ মানেই যে ক্যারিয়ার শেষ নয়, তার বড় প্রমাণ শ্রদ্ধা কাপুর নিজেই। ২০২৪ সালে তিনি দুর্দান্তভাবে ফিরেছেন ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার মাধ্যমে। ছবিটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮৫৭ কোটি রুপি আয় করেছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০০ কোটি রুপি এসেছে ভারতীয় বাজার থেকে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া ডটকম