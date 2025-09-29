১৭ বছর বয়সী সেই অভিনেত্রীর এবার লড়াই আলিয়া-কারিনার সঙ্গে

১৭ বছর বয়সী সেই অভিনেত্রীর এবার লড়াই আলিয়া-কারিনার সঙ্গে
ঘোষণা করা হয়েছে ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের। এবার সেরা অভিনেত্রী (সমালোচক পুরস্কার) বিভাগে অভিষেক ঘটছে এক তরুণীর। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তিনি মুখোমুখি হচ্ছেন বলিউডের তারকা আলিয়া ভাট, কারিনা কাপুর, বিদ্যা বালানের মতো অভিজ্ঞ অভিনেত্রীদের। কে এই তারকা? জেনে নেওয়া যাক হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে।
গত শনিবার ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৫ সালের ফিল্মফেয়ারের মনোনয়ন তালিকা। কিরণ রাও পরিচালিত ‘লাপাতা লেডিজ’ ছবিই এগিয়ে রয়েছে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন নিয়ে। এর পরেই আছে শ্রদ্ধা কাপুরের ‘স্ত্রী ২’, অজয় দেবগনের ‘ময়দান’ ও ইয়ামি গৌতমের ‘আর্টিকেল ৩৭০’।
তবে সবাইকে ছাপিয়ে এখন আলোচনায় নিতাংশি গোয়েল। ‘লাপাতা লেডিজ’–এর ‘ফুল কুমারী’ চরিত্রে অভিনয় করেই সবার নজর কাড়েন। ছবিটি ছিল ভারতের সরকারি অস্কার মনোনীত চলচ্চিত্র।
সমালোচক পুরস্কারের সেরা অভিনেত্রী বিভাগে তাঁর সঙ্গী প্রতিযোগী আলিয়া ভাট (‘জিগরা’), কারিনা কাপুর (‘দ্য বাকিংহাম মার্ডার্স’), প্রতিভা রন্তা (‘লাপাতা লেডিজ’) ও বিদ্যা বালান (‘দো অউর দো পেয়ার’)। কারিনা (৪৫) ও বিদ্যা (৪৬) পেরিয়েছেন চল্লিশের কোঠা, আলিয়া এখন ৩২, প্রতিযোগিতায় থাকা ‘লাপাতা লেডিজ’–এর আরেক অভিনেত্রী প্রতিভার বয়স ২৪। আর নিতাংশি মাত্র ১৮, যদিও শুটিংয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭।
আগেও হারিয়েছেন আলিয়া-শ্রদ্ধাদের
এটাই নিতাংশির প্রথম বড় মঞ্চ নয়। এর আগে আইফা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫–এ সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন তিনি। সেই দৌড়ে তিনি পেছনে ফেলেছিলেন আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কাইফ, ইয়ামি গৌতম ও শ্রদ্ধা কাপুরকে।
পুরস্কার জয়ের পর আনন্দের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আশা করেছিলাম “লাপাতা লেডিজ” বড় কিছু পাবে, কিন্তু নিজে যে জিতব, তা কল্পনাও করিনি। অন্য মনোনীত সবাই অসাধারণ অভিনেত্রী, আমি তাঁদের ভক্ত।’
কান থেকে বলিউডের বড় মঞ্চে
কয়েক মাস আগেই প্রথমবারের মতো কান চলচ্চিত্র উৎসবে লালগালিচায় হাঁটেন নিতাংশি। সাদা শাড়ি ও ঐতিহ্যবাহী সাজে তিনি বলিউডের প্রজন্মান্তরের নায়িকাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
অভিনয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন ‘লাপাতা লেডিজ’ দিয়ে। হাস্যরসাত্মক এ ছবিতে দেখানো হয়, কীভাবে নববিবাহিত দুই কনে ট্রেনে নিজেদের স্বামীর বদলে অন্যের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে যায়। ছবিতে তাঁর পাশাপাশি অভিনয় করেছেন প্রতিভা রন্তা, স্পর্শ শ্রীবাস্তব, ছায়া কদম ও রবি কৃশান। এরপর অজয় দেবগনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘ময়দান’–এ (২০২৪)। তবে তরুণ এই অভিনেত্রী নতুন কোনো প্রকল্পের ঘোষণা এখনো দেননি।