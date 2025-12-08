ধর্মেন্দ্রর জন্মদিনে হেমা লিখলেন...
আর কয়েকটা দিন থাকলেই একসঙ্গে ৯০তম জন্মদিন উদ্যাপন করতে পারতেন। কিন্তু জন্মদিনের দুই সপ্তাহ আগেই চলে গেলেন ধর্মেন্দ্র। গত ২৪ নভেম্বর অভিনেতার মৃত্যুর পর তাঁর ৯০তম জন্মদিন। বিশেষ দিনটিকে অভিনেতাকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী ও অভিনেত্রী হেমা মালিনী।
আজ নিজের এক্স হ্যান্ডলে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কয়েকটি ছবি পোস্ট করে প্রয়াত অভিনেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান হেমা। প্রায় ছয় দশকের অভিনয়জীবনে ‘শোলে’ থেকে ‘চুপকে চুপকে’র মতো একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে গেছেন। ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করে হেমা লিখেছেন, ‘ধরমজি, জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। আমার প্রাণের মানুষ। তুমি চলে গিয়েছ, তারপর দুটি সপ্তাহ পার হয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। পারবও। কারণ, আমি জানি তোমার আশীর্বাদ আর স্নেহ সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে।’
হেমা আরও লেখেন, ‘আমাদের একসঙ্গে কাটানো দিনগুলো কোনো দিন মুছে যাবে না। সেসব স্মৃতি আমাকে আজও শক্তি দেয়, শান্তি দেয়। আমাদের সুন্দর দাম্পত্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। দুই মেয়ে আর তাদের নিয়ে এত এত মুহূর্ত আজও হৃদয়ে অমলিন।’
জন্মদিনে স্বামীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়ে হেমা বলেন, ‘ঈশ্বর যেন তোমায় অশেষ শান্তি ও আনন্দ দেন। তোমার বিনয়, মানবিকতা আর মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তোমাকে সবার থেকে আলাদা ও বিশেষ করে তোলে।’
বাবাকে স্মরণ করে আগেই আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন সানি দেওল ও এশা দেওল। সানি শেয়ার করেছেন একটি ভিডিও, আর এশা পোস্ট করেছেন ধর্মেন্দ্রর বেশ কয়েকটি ছবি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সানি দেওল একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের কোলে বসে রয়েছেন তিনি। সেই ভিডিওতে সানি বলছেন, ‘আজকে আমার বাবার জন্মদিন। বাবা সব সময় আমার সঙ্গে রয়েছ, আমার ভেতরেই রয়েছ তুমি। তোমাকে মিস করছি।’
