বাজেট ৩০ কোটি, আয় ২০৩ কোটি, ঝড় তোলা দক্ষিণি ছবিটি গড়ল নতুন রেকর্ড

বাজেট ৩০ কোটি, আয় ২০৩ কোটি, ঝড় তোলা দক্ষিণি ছবিটি গড়ল নতুন রেকর্ড
বক্স অফিসে ঝড়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ দর্শকের প্রশংসা আর সমালোচকদের ইতিবাচক রিভিউ; গত ২৮ আগস্ট মুক্তির পর থেকে এর সবই পেয়েছে মালয়ালম সিনেমা ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’। এবার বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ল সিনেমাটি।
নতুন রেকর্ড
কেবল দক্ষিণ ভারত নয়, গোটা ভারতীয় সিনেমাপ্রেমীর দৃষ্টি এখন ডোমিনিক অরুণ পরিচালিত এই সুপারহিরো সিনেমাটির দিকে। কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত এই মালয়ালম সুপারহিরো ছবি বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে। মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ছবিটি ইতিমধ্যে ২০২৫ সালের তৃতীয় সর্বাধিক আয় করা মালয়ালম চলচ্চিত্রে পরিণত হয়েছে। মুক্তির ১৩ দিনে ভারতে সিনেমাটির আয় ৯৭ কোটি ৭৫ লাখ রুপি। বিদেশেও দারুণ ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। দেশ–বিদেশ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ছবিটির আয় ২০৩ কোটি রুপি! মাত্র ১৩ দিনের মাথায় ৬০০ শতাংশ মুনাফার রেকর্ডও করেছে এই ছবি।
মুনাফা ভাগাভাগির ঘোষণা
সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নির্মাতা প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী। ছবিতে আরও আছেন স্যান্ডি, অরুণ কুরিয়ান ও নাসলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ, আর প্রযোজনায় রয়েছেন দুলকার সলমানের ওয়ে ফেয়ার ফিল্মস। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে দুলকার ঘোষণা দিয়েছেন, এই সিনেমার সব কিস্তির মুনাফা তিনি পুরো টিমের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন।
আরও রেকর্ডের হাতছানি
‘লোকাহ’ সিনেমাটি যদি এভাবে ব্যবসা করতে থাকে তবে এটি ভেঙে দিতে পারে সর্বকালের সবচেয়ে বেশি আয় করা মালয়ালম সিনেমার রেকর্ড। বর্তমানে তালিকার শীর্ষে আছে ‘এলটু এমপুরান’ (২৬৮ কোটি রুপি), ‘মাঞ্জুম্মেল বয়েজ’ (২৪২.৩ কোটি রুপি) ও ‘থাডারাম’ (২৩৭.৭৬ কোটি রুপি)।
তারকাদের প্রশংসা
এটি আসলে ওয়েফেয়ারার সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের প্রথম কিস্তি। ছবির প্রশংসায় ইতিমধ্যে মুখ খুলেছেন বলিউড তারকারা।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ইনস্টাগ্রামে পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ভারতের প্রথম নারী সুপারহিরো হাজির। অভিনন্দন দুলকার ও পুরো টিমকে। মালয়ালমে যেভাবে জয় করে নিয়েছে, এবার হিন্দিতেও হাজির। ওয়াচলিস্টে যোগ করে ফেলেছি, আপনারা করেছেন তো?’
আলিয়া ভাট লিখেছেন, ‘পুরাণকাহিনি আর রহস্যের দারুণ মিশেল। এই ভালোবাসা প্রাপ্যই ছিল।’ অক্ষয়কুমারও এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ‘কল্যাণী প্রিয়দর্শনের অভিনয় নিয়ে দারুণ কথা শুনছি। হিন্দি সংস্করণ মুক্তির জন্য শুভেচ্ছা।’
নারীপ্রধান সিনেমা
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’ সিনেমায় কল্যাণীকে দেখা গেছে চন্দ্রা চরিত্রে এক শক্তিশালী নারী হিসেবে। যিনি পুরাণকাহিনি ও আধুনিক বাস্তবতার মিশ্র জগতে পথ খুঁজছেন। সমালোচক ও দর্শকের কাছ থেকে ছবিটি পেয়েছে ইতিবাচক সাড়া। মুক্তির এক সপ্তাহেই বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করে এটি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে নারীপ্রধান সিনেমা হিসেবে সর্বোচ্চ আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস