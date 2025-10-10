তিশাই শাকিবের নায়িকা, পরীমনির প্রথম বিয়ে...

তিশাই শাকিবের নায়িকা, পরীমনির প্রথম বিয়ে...
বিনোদনজগতের তারকাদের নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। প্রেম-বিয়ে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত নানা ঘটনা—সব নিয়েই ভক্তদের কৌতূহল। আর সেই কৌতূহল থেকেই জন্ম নেয় নানা গুঞ্জন। চলতি সপ্তাহেও এমন কিছু গুঞ্জন ছড়িয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা ছিল ভক্ত-দর্শকদের মধ্যে। এগুলো সত্যি, নাকি নিছক রং চড়ানো গল্প?
তিশাই শাকিবের নায়িকা
সোলজার সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা তানজিন তিশা—কয়েক সপ্তাহ ধরে গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ আলোচনা হয়েছে। তবে তিশা কিংবা সিনেমার পরিচালক, কেউই বিষয়টি নিশ্চিত করেননি; ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
পাশাপাশি কলকাতার ভালোবাসার মরশুম নামে আরেকটি সিনেমায়ও তিশার অভিনয়ের খবর এসেছিল। এই সিনেমায় বলিউড অভিনেতা শারমন যোশি আছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে খবরে দাবি করা হয়, কলকাতার সিনেমা থেকে তিশা বাদ পড়েছেন। তিশা কি আসলেই কলকাতার সিনেমা থেকে বাদ পড়েছেন? শাকিবের নায়িকা হওয়ারই–বা কী হলো?
গত বৃহস্পতিবার যমুনা টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গুঞ্জনের ইতি টেনেছেন তিশা। তিনি জানান, সোলজার সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ভালোবাসার মরশুম সিনেমাটি ছেড়ে দিয়েছেন।
এর আগেও শাকিব খানের বিপরীতে প্রেমিক নামে একটি সিনেমায় অভিনয়ের কথা ছিল তিশার। তবে রায়হান রাফীর সিনেমাটি শুটিংয়ে গড়ায়নি। সোলজার সিনেমায় প্রথমবার শাকিবের বিপরীতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন তিশা। তানজিন তিশা বলেন, ‘দুটো (ভালোবাসার মরশুম ও সোলজার) সিনেমার শুটিং একই সময়ে হওয়ার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তা ছাড়া আমি চেয়েছি, বাংলাদেশের সিনেমার মাধ্যমেই আমার অভিষেক হোক। আর চাইছিলাম শাকিব খানের মতো একজন তারকার বিপরীতে কাজ শুরু করতে।’ ভারতের ছবিতে অভিনয়ের জন্য তানজিন তিশার সে দেশের ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শুটিংয়ের সময় ঘনিয়ে এলেও ভিসা মেলেনি। এরপর তিনি আর চেষ্টা করেননি। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিশা বলেন, ‘আমি বাংলাদেশের মেয়ে। আমার কাছে আগে বাংলাদেশ। তাই সোলজারই আমার প্রথম পছন্দ।’
সোলজার সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন তিশা। সিনেমাটি নির্মাণ করছেন তরুণ নির্মাতা সাকিব ফাহাদ।
পরীমনির প্রথম বিয়ে
প্রেম কিংবা বিয়ে—এক দশকের ক্যারিয়ারে ঢাকাই সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী পরীমনিকে জড়িয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। সিনেমায় ক্যারিয়ার গড়ার আগে খালাতো ভাই ইসমাইলকে বিয়ে করেছিলেন পরীমনি—বছরের পর বছর ধরে গুঞ্জনটা শোনা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের ছবিও ছড়িয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইসমাইলের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ইসমাইল পরীমনির প্রথম স্বামী। তবে ইসমাইলের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে পরীমনিকে সরাসরি কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি। মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ অনুষ্ঠানে পরীমনি স্বীকার করেন, ইসমাইল তাঁর স্বামী ছিলেন।
এর বাইরে সিয়াম আহমেদ ও তরুণ গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়েও প্রশ্নের উত্তর দেন পরীমনি। সিয়ামের সঙ্গে তোমার গুঞ্জন উঠল কেন? সঞ্চালক রুম্মান রশীদ খানের এমন প্রশ্নের উত্তরে পরীমনি বলেন, ‘আমি জানি না। বিশ্বাস করেন, এই একটামাত্র মানুষের সঙ্গে আমার সবচেয়ে কোজি রিলেশনশিপ (স্বস্তিদায়ক সম্পর্ক) আছে না, ওটাই আছে। সারাক্ষণ যে ফোনে কথা হয়, ওই রকমও না।’
শেখ সাদী তোমার বয়ফ্রেন্ড (প্রেমিক)? আরেক প্রশ্নের জবাবে পরীমনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘ও আমার ছোট ভাই। ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো।’ এ মুহূর্তে তুমি কি সিঙ্গেল? পরীমনি বলেন, ‘না।’ কারও সঙ্গে সম্পর্কে আছ? জানতে চাইলে পরীমনির উত্তর, ‘জানি না। শোনেন, আমি যদি নিজেকে সিঙ্গেল বলি, কেউ বিশ্বাস করবে না।’ কেন করবে না? ‘আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। আমার সামহাউ সারাক্ষণ প্রেম প্রেম ফিল হয় এবং এটা থাকা ভালো।’
সঞ্চালক জানতে চান, তুমি কতবার বিয়ে করতে চাও? পরীমনি বলেন, ‘আমার না আসলে ১২টা বিয়ে করার (ইচ্ছা আছে)। ছোটবেলা থেকে আমি মজা করে বলতাম, আমি এক ডজন বিয়ে করব। এটা আসলে রিউমারটা (গুঞ্জন) এভাবে স্টাবলিশ (প্রতিষ্ঠিত) হবে, সেটা আমি বুঝিনি। তাহলে আমি কোনো দিনই বলতাম না।’