‘বাসায় যাওয়ার পরও মনে হচ্ছে সবকিছু দুলছে’

‘বাসায় যাওয়ার পরও মনে হচ্ছে সবকিছু দুলছে’
ঈদে মুক্তি পাবে তানিম নূরের সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরীফুল রাজ ও সাবিলা নূর। সম্প্রতি রাফসান সাবাবের সঞ্চালনায় ‘হোয়াট আ শো’-তে হাজির হয়েছিলেন দুই তারকা। সেখানে সিনেমাটি নিয়ে কথা বলেছেন রাজ ও সাবিলা।
অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সঞ্চালক জানতে চান ব্যক্তিগত জীবনের ট্রেন জার্নির কথা। তখন রাজ বলেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’-এর অনেক ঘটনার সঙ্গে নিজের জীবেনর মিল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে একটি হলো বিনা টিকিটে ভ্রমণ আর টিটি এলেই বাথরুমে লুকিয়ে পড়া। রাজ জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট যাওয়ার সময় পকেটমানি বাঁচতে এক-দুইবার এমনটা করেছেন। অনুষ্ঠানে সহশিল্পী সাবিলাকেও প্রশংসায় ভাসান রাজ। বলেন, ‘সে দারুণ অভিনেত্রী। শুটিংয়ে সাবিলা নূর যদি থাকে, শুটিং মাতাতে আর কিছু লাগে না।’
ছবিতে চিত্রা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিলা। তিনি জানান, এফডিসিতে সেট ফেলে দুইটা ট্রেন তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেই হয়েছে সিনেমাটির শুটিং। সাবিলা বলেন, ‘সেট বানাতে মনে হয় দেড় মাসের মতো সময় লেগেছে; কিন্তু এটা এত বাস্তবসম্ভত ছিল যে শুটিংয়ের সময় মনে হচ্ছিল, আসল ট্রেনের মতোই চলছে। বাসায় যাওয়ার পর যখন মেকআপ তুলছি, তখনো মনে হচ্ছে সবকিছু দুলছে (মোশনের মতো)। সেটে যতক্ষণ আমরা শুটিং করেছি ততক্ষণও ঝাঁকি ছিল। আমাদের শিল্পনির্দেশক রাজীন ভাইয়া দারুণ কাজ করেছেন। তিনি এত দারুণভাবে ডিজাইন করেছেন, আমাদের একটাবারের জন্যও মনে হয়নি, এটা আসল ট্রেন না। পরে যখন আসল ট্রেনে শুটিংয়ে গেছি তখন মনে হয়েছে সেটেরটাই ভালো ছিল।’
তারকাবহুল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমায় রাজ ও সাবিলা ছাড়াও আছেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, শ্যামল মাওলাসহ অনেকে।