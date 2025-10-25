পূর্ণিমার বিবাহবিচ্ছেদ, ববির বিয়ের গুঞ্জন

পূর্ণিমার বিবাহবিচ্ছেদ, ববির বিয়ের গুঞ্জন
বিনোদনজগতের তারকাদের নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। প্রেম-বিয়ে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত নানা ঘটনা—সব নিয়েই ভক্তদের কৌতূহল। আর সেই কৌতূহল থেকেই জন্ম নেয় নানা গুঞ্জন। চলতি সপ্তাহেও এমন কিছু গুঞ্জন ছড়িয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা ছিল ভক্ত-দর্শকদের মধ্যে। এগুলো সত্যি, নাকি নিছক রং চড়ানো গল্প?
পূর্ণিমার বিচ্ছেদের গুঞ্জন
২০২২ সালে বিয়ে করেন চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা। বেসরকারি চাকরিজীবী আশফাকুর রহমানের সঙ্গে পূর্ণিমার তিন বছরের সংসার, দুজনকে নিয়ে খুব একটা গুঞ্জন শোনা যায় না। তবে সপ্তাহখানেক ধরে চর্চায় রয়েছেন পূর্ণিমা। ইন্ডাস্ট্রিতে কানাঘুষা, তাঁদের দাম্পত্য জীবনে নাকি চিড় ধরেছে। কেউ কেউ দাবি করছেন, দুজনের নাকি বিচ্ছেদও হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দুজনের ছবি দেখা যায় না। এর মধ্যে গুঞ্জনে ঘি ঢেলেছে ফেসবুকে পূর্ণিমার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘মিথ্যা সম্পর্কের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি শান্ত, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ।’
কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছেন পূর্ণিমা, এ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। এর মধ্যে গত বুধবার স্বামীর সঙ্গে একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন পূর্ণিমা। ছবিতে দেখা গেছে, একটি রেস্তোরাঁয় স্বামীর হাত ধরে আছেন পূর্ণিমা। কেউ কেউ বলছেন, ছবি পোস্ট করেই গুঞ্জনের জবাব দিলেন এই অভিনেত্রী। বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেননি পূর্ণিমা।
নব্বই দশকের শেষ দিকে ঢালিউডে পূর্ণিমার অভিষেক। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছে পূর্ণিমা অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা। মুক্তির অপেক্ষায় আছে গাঙচিল ও জ্যাম নামের দুটি সিনেমা।
ববির প্রেম ভেঙেছে, বিয়ের গুঞ্জন
চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববির সাত বছরের প্রেমের সম্পর্কটা নাকি চুকেবুকে গেছে! বিষয়টি নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে চর্চার শেষ নেই। প্রযোজক ও পরিচালক সাকিব সনেটের সঙ্গে প্রেম করছিলেন তিনি। বিনোদন অঙ্গনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজিরও হতেন তাঁরা। থাকতেন একে অপরের পারিবারিক সব আয়োজনেও। কিন্তু বছরখানেক ধরে দুজনকে সে রকম কোনো আড্ডায় দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের ছবিও পাওয়া যায় না। দুজনের ঘনিষ্ঠজনেরা বলছেন, তাঁরা এখন আর সম্পর্কে নেই।
এর মধ্যে এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছেন ববি—এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ওই ব্যবসায়ী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁকে ববির ‘কথিত স্বামী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয় কয়েকটি সংবাদে। তবে বিয়ের গুঞ্জন উড়িয়ে দেন ববি। তিনি প্রথম আলোকে জানান, ওই ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেননি। পাশাপাশি সাকিব সনেটের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার কথাও স্বীকার করেছেন এই অভিনেত্রী। ববি বলছেন, তিনি এখন কারও সঙ্গে প্রেম করছেন না।
সাত বছর আগে নোলক সিনেমার কাজ করতে গিয়ে সাকিব সনেটের সঙ্গে ববির প্রেমের শুরু। প্রথম দিকে সম্পর্ক নিয়ে গোপনীয়তা থাকলেও পরে তা সবার কাছে ‘ওপেন সিক্রেট’ হয়ে যায়। একপর্যায়ে ববি ও সাকিব দুজনই প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। ২০২৩ সালে বিয়ে করার কথা বলেছিলেন ববি ও সনেট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনের বিয়ের ব্যাপারে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
বর্তমানে তছনছ নামের একটি সিনেমার শুটিং করছেন ববি। বদিউল আলম পরিচালিত ছবিটিতে তাঁর নায়ক মুন্না খান।