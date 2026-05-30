চাপটা অনেক বেড়ে গেল, শাকিবের ‘রকস্টার’ নিয়ে মিথিলা

চাপটা অনেক বেড়ে গেল, শাকিবের ‘রকস্টার’ নিয়ে মিথিলা
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে আজমান রুশোর ‘রকস্টার’। দর্শক চাহিদায় দ্বিতীয় দিনেই ঢাকার মাল্টিপ্লেক্স চেইন স্টার সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটির শোর সংখ্যা ১৮ থেকে বেড়ে ৩৬ হয়েছে। এদিকে মুক্তির পর থেকেই প্রচারে হলে হলে যাচ্ছেন সিনেমাটির পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীরা। প্রথম দিন ছিলেন আজমান রুশো ও সাবিলা নূর। গতকাল শুক্রবার ঈদের দ্বিতীয় দিনে প্রেক্ষাগৃহে আসেন রুশো ও ছবির আরেক অভিনেত্রী তানজিয়া মিথিলা। এ সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন এই মডেল ও অভিনেত্রী।
‘রকস্টার’ সিনেমায় এলিনা গোমজের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শাকিব খানের সঙ্গে এমন বড় সিনেমায় অভিনয় করে দায়িত্ব বেড়ে গেল কি না এ প্রসঙ্গে তানজিয়া মিথিলা বলেন, ‘দায়িত্বের চেয়ে আরও যেটা বেশি সেটা হলো, আমি গ্রেট অভিনেত্রী হতে চাই। সে জায়গা থেকে চাপটা অনেক বেড়ে গেল, ভালো অভিনয়ের জন্য, ভালো ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমার আরও অনেক কাজ করতে হবে।’
‘রকস্টার’-এর মতো সিনেমা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির জন্য দরকার উল্লেখ করে তানজিয়া মিথিলা আরও বলেন, ‘যারা বাংলা সিনেমাকে ভালোবাসে তাদের উদ্দেশ্য বলব “রকস্টার” ভিন্নধর্মী একটা সিনেমা; বাংলাদেশের মিউজিক্যাল সিনেমা। একেবারেই একটা নতুন ঘরানা, যা আগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে হয়নি। সে জায়গা থেকে বলব, দর্শকেরা আসবেন, নতুন সিনেমা দেখবেন। যখন নতুন ধরনের ছবি আসে, বিভিন্ন ধরনের সিনেমা আসে; তখন একটা ইন্ডাস্ট্রি বড় হয়। ইন্ডাস্ট্রি বড় হতে গেলে এ ধরনের ছবি বেশি বেশি আসা উচিত।’
এদিকে সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে একটি পোস্টার গতকাল নিজের ফেসবুকে শেয়ার করেছেন মিথিলা। তিনি লিখেছেন, ‘এলিনার রকস্টার, আমাদের রকস্টার। আগুন আর এলিনা বড় পর্দায় আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।’
সিনেমায় শাকিব খানকে দেখা গেছে এক সংগীতশিল্পীর চরিত্রে। আজমান রুশোর গল্পে নির্মিত ছবিতে একজন সংগীতশিল্পীর জীবনসংগ্রাম, উত্থান-পতন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। আজমান রুশো জানান, নির্মাণে আসার আগে তিনি নিজেও সংগীতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের জীবন ও বাস্তব জীবনের রকস্টারদের নানা অভিজ্ঞতার মিশেলে তিনি এই গল্প তৈরি করেছেন। সিনেমাটিতে শাকিবের সঙ্গে আরও আছেন সাবিলা নূর, তানজিয়া মিথিলা ও সুনিধি নায়েক।
সিনেমাটির বেশির ভাগ গানের কথা লিখেছেন ও সুর করেছেন আহমেদ হাসান সানি। গানগুলোয় কণ্ঠও দিয়েছেন তিনি। সংগীত পরিচালনায় আছেন জাহিদ নিরব। অঞ্জন চৌধুরী নিবেদিত সান মোশন পিকচার্স লিমিটেড প্রযোজিত সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন নুসরাত মাটি। সংলাপ লিখেছেন আয়মান আসিব ও সামিউল ভূঁইয়া। সিনেমাটির এক্সক্লুসিভ স্ট্রিমিং পার্টনার চরকি। সিনেমাটির সব গান মুক্তি পাচ্ছে এসভিএফ মিউজিক, চরকি, বিলিং মিউজিকের অফিশিয়াল চ্যানেলে।