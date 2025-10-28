ঢালিউড

‘কাঠগোলাপ’ নিষিদ্ধ ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক
সিনেমার দৃশ্যফেসবুক থেকে নেওয়া

‘কাঠগোলাপ’ সিনেমার প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। গত বুধবার এক প্রজ্ঞাপনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সিনেমাটি সার্টিফিকেশনবিহীন বিবেচিত হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ড্রিমল্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা সাজ্জাদ খান। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সিনেমাটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেন প্রযোজক ফরমান আলী।

প্রায় দুই বছর সিনেমাটি সার্টিফিকেশন বোর্ডে আটকে ছিল। পরে সিনেমাটির ছাড়পত্র পেতে আপিল আবেদন করেন প্রযোজক।

সিনেমার শুটিংয়ের দৃশ্য
ফেসবুক থেকে নেওয়া

কেন সিনেমাটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩–এর ১২(১) উপধারা লঙ্ঘন করে আপিল আবেদন করায় তা নাকচ করা হয়েছে।’

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘আপিল আবেদন নাকচের কারণে বর্ণিত চলচ্চিত্রটি সার্টিফিকেশনবিহীন  চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো। চলচ্চিত্রটি কোথাও প্রদর্শিত হলে তা বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শারমিন আখতার।

সিনেমার প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলরুবা দোয়েল, কেয়া ও মেঘলা মুক্তা। তাঁদের একজন গৃহিণী, একজন করপোরেট চাকরিজীবী, একজন শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিনেমার কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অপূর্ণ রুবেল। এতে আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ অপু, এ কে আজাদ, জামশেদ শামীম, কুন্তল বুকি, শিল্পী সরকার অপু, সুজন হাবিব।

