বাংলাদেশ থেকে অস্কারে যাচ্ছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’

বাংলাদেশ থেকে অস্কারে যাচ্ছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’
বাংলাদেশ থেকে অস্কারের বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে পাঠানোর জন্য জমা পড়েছে পাঁচটি সিনেমা। এর মধ্য থেকে লিসা গাজীর ‘বাড়ির নাম শাহানা’কে চূড়ান্ত করেছে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের তত্ত্বাবধানে গঠিত অস্কার বাংলাদেশ কমিটি। আজ শনিবার সকালে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
৯৮তম অস্কারে সেরা আন্তর্জাতিক ভাষার সিনেমা বিভাগে পাঠানোর জন্য এ মাসের শুরুর দিকে ছবি আহ্বান করে বাংলাদেশের অস্কার কমিটি। ১৬ সেপ্টেম্বর ছিল সিনেমা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। নির্ধারিত সময়ে জমা পড়ে পাঁচটি সিনেমা—‘সাবা’, ‘বাড়ির নাম শাহানা’, ‘নকশিকাঁথার জমিন’, ‘প্রিয় মালতী’ ও ‘ময়না’। এর মধ্যে ‘বাড়ির নাম শাহানা’ মুক্তি পায় ১৯ সেপ্টেম্বর।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অস্কার কমিটির সদস্যরা, আবেদন করা চলচ্চিত্রের প্রতিনিধিরা, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
একাডেমির নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের (বিএফএফএস) তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ‘অস্কার বাংলাদেশ কমিটি’ গঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে এন্ট্রি নির্বাচন ও পাঠানোর দায়িত্ব পায়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন চলচ্চিত্র সমালোচক সাজ্জাদ শরীফ, চিত্রগ্রাহক রাশেদ জামান, চলচ্চিত্র প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি, চলচ্চিত্র পরিচালক শাহীন দিল-রিয়াজ ও চলচ্চিত্র শিক্ষক এস এম ইমরান হোসেন। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর জমা পড়া চলচ্চিত্রগুলোর স্ক্রিনিংয়ে অস্কার কমিটির সদস্যরা যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করেন।
বাংলাদেশ থেকে অস্কারে মনোনীত হওয়ার পর ‘বাড়ির নাম শাহানা’র অন্যতম প্রযোজক আরিফুর রহমান বলেন, ‘আমার যে টিম, কাজের বাইরেও তাঁদের সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। শুরু থেকেই আমি তাঁদের বিশ্বাস করেছি। আজকে যখন এই ঘোষণা দেওয়া হলো, তখন মনে হয়েছে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখা হয়েছে।’কৈশোর পেরোনোর আগেই শাহানাবাড়ির মেয়ে দীপার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর নির্যাতনের জাল ছিঁড়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছেন তিনি। নব্বইয়ের দশকের পটভূমিতে দীপার বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’।
সত্য কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ‘বাড়ির নাম শাহানা’য় দীপা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দিকা। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে কমলা কালেকটিভ ও গুপী বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেড।
আগে তথ্যচিত্র নির্মাণ করলেও লীসার এটিই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। নিজের গল্প থেকে আনান সিদ্দিকার সঙ্গে যৌথভাবে চিত্রনাট্য লিখেছেন লীসা গাজী।