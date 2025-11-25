ঢালিউড

চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের গবেষণা, ডিসেম্বরে ‘ম্যাপিং রিপোর্ট’

বিনোদন ডেস্ক
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। আয়োজকদের সৌজন্যে

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। আগামী ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হবে এই ‘ম্যাপিং রিপোর্ট’। গবেষণাটি বাস্তবায়ন করছে ঢাকা ডকল্যাব। আয়োজকদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য—বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে আরও ন্যায়সংগত, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে গড়ে তোলার পথ খুঁজে বের করা। প্রতিবেদনে চলচ্চিত্র খাতের কাঠামো, বিনিয়োগের সুযোগ, নীতিগত দুর্বলতা ও সম্ভাবনার জায়গাগুলো তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে থাকবে খাতটির উন্নয়নে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ও করণীয় বিষয়ে সুপারিশ।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উন্মুক্ত আহ্বানের মাধ্যমে এই গবেষণা শুরু করে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এরপর প্রধান গবেষক ইমরান ফিরদাউসের নেতৃত্বে ঢাকা ডকল্যাবের একটি গবেষক দল দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করে। তারা প্রযোজক, পরিচালক, স্বাধীন ধারার নির্মাতা, সিনেমা হলমালিক, শিক্ষার্থীসহ চলচ্চিত্র–সংশ্লিষ্ট নানা পেশাজীবীর সঙ্গে কথা বলেন এবং জরিপ পরিচালনা করেন।
গবেষক দল বর্তমানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র খাতসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে একটি বিস্তারিত ইকোসিস্টেম ম্যাপ, নীতি বিশ্লেষণ এবং অংশীজনদের জন্য বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ডিসেম্বরে প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক আয়োজন করা হবে। সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাতা, নীতিনির্ধারক এবং বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর মারিয়া রেহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র খাতের নীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে এই খাতের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য এই গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং সৃজনশীল খাতে অংশীদারত্ব গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি, এই উদ্যোগ তারই প্রতিফলন।’
মারিয়া রেহমান আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার সৃজনশীলতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আগ্রহ বাড়ছে। এই গবেষণাটি নীতিনির্ধারকদের সামনে একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা তুলে ধরবে, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে সাংস্কৃতিক বিকাশের পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে।

আরও পড়ুন

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলা সিনেমা

ঢাকা ডকল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প এখন একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ের জন্য গবেষণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করছি, এই ম্যাপিং থেকে এমন তথ্য পাওয়া যাবে, যা ভবিষ্যতে স্মার্ট নীতিমালা ও লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগে কাজে লাগবে।’
প্রধান গবেষক ইমরান ফিরদাউস জানান, ‘দেশজুড়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা চলচ্চিত্র খাতে বিপুল সম্ভাবনা, প্রতিভা ও আগ্রহ লক্ষ করেছি। এই গবেষণা শুধু বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরবে না, বরং বাস্তবসম্মত ও প্রমাণভিত্তিক করণীয় নির্দেশনা দেবে। বিশেষভাবে আমরা লৈঙ্গিক সমতা এবং খাতটির টেকসই উন্নয়নের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়েছি।’
সব মিলিয়ে এই গবেষণা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারণ, বিনিয়োগ এবং শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা আয়োজকদের।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ঢালিউড থেকে আরও পড়ুন