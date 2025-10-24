ঢালিউড

নায়িকা–প্রযোজকের অডিও ফাঁস, নায়িকা বললেন জোড়াতালি

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববিছবি : ববির ফেসবুক থেকে

প্রযোজক–পরিচালক সাকিব সনেটের সঙ্গে চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববির প্রেমের সম্পর্ক ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এরপরই নায়িকার সঙ্গে আরেক ব্যবসায়ী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক মির্জা আবুল বাশারের কথোপকথনের অডিও ফাঁস হয়েছে। প্রথম আলোর কাছে শুক্রবার দুপুরে নায়িকা দাবি করেছেন, এসব কথোপকথন দুই থেকে তিন বছর আগের। এমনকি বিভিন্ন সময়ের কথাবার্তা জোড়াতালি দিয়ে তা বানানো হয়েছে।

ইয়ামিন হক ববি
চিত্রনায়িকা ববি মনে করছেন, কেউ ষড়যন্ত্র করে এমনটা করেছে। ফাঁস হওয়া কথোপকথনে এটুকু পরিষ্কার, মির্জা আবুল বাশার নামের সেই ব্যবসায়ী ও চলচ্চিত্র প্রযোজকের সঙ্গে চিত্রনায়িকা ববির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ববি দাবি করেন, এই ব্যবসায়ীর সঙ্গে এখন সম্পর্ক স্বাভাবিক, কোনো ধরনের প্রেমের সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে নেই। কথোপকথনের শুরুতে চিৎকার করে ববিকে কথা বলতে শোনা যায়।

এ প্রসঙ্গে ববি জানালেন, এই প্রযোজক এরই মধ্যে ‘বউ’ শিরোনামে একটি ছবি বানিয়েছেন, যেটিতে নায়িকা তিনি। এর বাইরে সৈকত নাসির পরিচালিত ‘মাস্টারমাইন্ড’ নামের একটি ছবি প্রযোজনার কথা রয়েছে। এই ছবির প্রি–প্রোডাকশনের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে দুই বছরের বেশি সময় ধরে ‘মাস্টারমাইন্ড’ ছবির কথা শোনা গেলেও এখন সংশ্লিষ্ট সবাই চুপচাপ।

ইয়ামিন হক ববি
ফাঁস হওয়া কথোপকথন প্রসঙ্গে ববি বললেন, ‘এসব কথাবার্তা দুই থেকে তিন বছর আগের। বিভিন্ন সময়ের কথাকে জোড়াতালি লাগানো হয়েছে। এক কথার সঙ্গে আরেকটার কোনো মিল নেই। তবে ফাঁস হওয়া কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে হয়েছে, কেউ অহেতুক ঝামেলা তৈরি করতে এসব অডিও জোড়াতালি দিয়ে ফেসবুকে প্রকাশ করেছে।’

ইয়ামিন হক ববি
এই ব্যবসায়ী ও প্রযোজকের সঙ্গে আপনার বর্তমান সম্পর্ক কী পর্যায়ে আছে—জানতে চাইলে ববি বললেন, ‘একদম স্বাভাবিক সম্পর্ক। আমি এখন আসলে আমার সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। “তছনছ” নামের একটি সিনেমার শুটিং করছি, ওদিকে আমার সব মনোযোগ।’ ‘তছনছ’ ছবিটির পরিচালক বদিউল আলম।

