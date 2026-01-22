‘রাক্ষস’ দিয়েই কি বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে সাদনিমার

‘রাক্ষস’ দিয়েই কি বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে সাদনিমার
গত বছর আলোচনায় ছিলেন তরুণ অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান। চলতি বছরও সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। ছোট পর্দা, ওটিটির পর বড় পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে এ অভিনেত্রীর। শোনা যাচ্ছে, মেহেদী হাসানের ‘রাক্ষস’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লিখিয়েছেন তিনি।
আসন্ন ঈদুল ফিতরে মুক্তির পরিকল্পনা নিয়ে ‘রাক্ষস’ সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত পুরো টিম। চলতি মাসের শুরুতেই শ্রীলঙ্কায় পাড়ি জমিয়েছে শুটিং ইউনিট। রোমান্টিক-অ্যাকশন ঘরানার এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সিয়াম আহমেদ, তাঁর বিপরীতে আছেন কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি। দুজনই শ্রীলঙ্কায় একসঙ্গে শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন।
এরই মধ্যে জানা গেছে, ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে সাদনিমাকে। এ অভিনেত্রী শ্রীলঙ্কায় উড়াল দেন ১৪ জানুয়ারি। সেখানে নিজের অংশের শুটিং শেষ করে দেশে ফিরেছেন তিনি। দেশটিতে জন্মদিনও পালন করেন সাদনিমা।
তবে বিষয়টি নিয়ে পরিচালক বা তাঁর টিম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। অভিনেত্রীও বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। ছবির নির্মাতা মেহেদী হাসানকে হোয়াটসঅ্যাপে কল ও বার্তা পাঠালেও উত্তর আসেনি। সাদনিমাও এ বিষয়ে কথা বলেননি।
শ্রীলঙ্কায় ড্রামা অংশের দৃশ্যধারণের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কিছু দৃশ্যের শুটিং শেষে ৩০ জানুয়ারি পুরো টিমের দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
গত বছরটা সাদনিমার মনে রাখার মতো। ভালোবাসা দিবসে ‘মনেরই রঙে রাঙিয়ে’ নাটকে পার্শ্বচরিত্রে অভিষেক। নাটকটিতে ‘জুঁই’ চরিত্রে অভিনয় করে নির্মাতা পার্থ সরকারের নজরে আসেন। এই নির্মাতা পরে সাদনিমাকে নিয়ে তৈরি করেন ‘গোল্ডফিশ’। নাটকটির সুবাদে প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে সুযোগ মেলে। চরকি অরিজিনাল ওয়েব সিনেমা ‘লিটল মিস ক্যাওস’-এ ‘ইরা’ চরিত্রে কাজ করে প্রশংসা পেয়েছেন তিনি।