পালকিতে এসে ‘দম’–এ যোগ দিলেন পূজা

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
‘দম’ সিনেমার মহরতে পূজা চেরিচরকি

হঠাৎ মঞ্চে একটি পালকি এল—‘দম’ সিনেমার মহরতে নাটকীয় মুহূর্ত। ভেতরে কে আছেন—তা নিয়ে আলোচনার মধ্যে দরজার পর্দা সরালেন চঞ্চল চৌধুরী ও আফরান নিশো। পালকি থেকে বেরিয়ে এলেন অভিনেত্রী পূজা চেরি।

আজ সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশান শুটিং ক্লাবে ‘দম’ সিনেমার মহরতে অভিনেতা আফরান নিশোর নায়িকা হিসেবে পূজা চেরির নাম ঘোষণা করা হয়।

পালকি থেকে বেরিয়ে এলেন অভিনেত্রী পূজা চেরি
চরকি

এরপর মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে একটু দম নিয়ে পূজা বলেন, ‘আমি অনেক কথা গুছিয়ে এনেছিলাম; কিন্তু সবাইকে দেখে ভুলে গেছি। এমন ভারী একটি চরিত্রে আমাকে নির্বাচন করার জন্য শাহরিয়ার শাকিল ভাই ও রেদওয়ান রনি ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। এমন না যে আমি খুব সহজেই কাজটিতে যুক্ত হয়েছি। এর জন্য আমাকে অডিশন দিতে হয়েছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নির্বাচিত হয়েছি।’

মঞ্চে একটি পালকি এল—‘দম’ সিনেমার মহরতে নাটকীয় মুহূর্ত
চরকি

সিনেমাটি পরিচালনা করছেন রেদওয়ান রনি। প্রথমবারের মতো তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন আফরান নিশো, বিপরীতে পূজা চেরি। চঞ্চল চৌধুরী তো রয়েছেনই। সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি।
এর আগে সেপ্টেম্বরে কাজাখস্তান ঘুরে এসেছে ‘দম’ টিম, সেখানেই সিনেমাটির শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে।

অভিনেতা আফরান নিশোর নায়িকা হিসেবে পূজা চেরির নাম ঘোষণা করা হয়
চরকি

সিনেমার মহরতের এসভিএফ আলফা–আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল, চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ‘দম’ নির্মাতা রেদওয়ান রনি, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হকসহ আরও অনেকে ছিলেন।

‘দম’ সিনেমার মহরতে পূজা চেরি
চরকি
