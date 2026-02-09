ঢালিউড

‘রকস্টার’–এ শাকিবের দুই নায়িকা—একজন মিথিলা, আরেকজন বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তানের

‘প্রিন্স’ ছবির শুটিংয়ের পর দুই সপ্তাহের বিরতি, এরপরই শুরু হবে ‘রকস্টার’–এর কাজ। শাকিব খানের ঈদুল আজহার এই ছবিতে নায়িকা থাকছেন দুজন। প্রধান নায়িকা এখনো চূড়ান্ত না হলেও দ্বিতীয় নায়িকা হিসেবে খুব জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তানজিয়া জামান মিথিলার নাম।

শাকিব খান
‘রকস্টার’ ছবির পরিচালক আজমান রুশোর কাছে গতকাল রোববার এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এসব নিয়ে এখনই কোনো কথা বলতে পারছি না। দু–তিন দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় নায়িকার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব। চূড়ান্ত হওয়ার আগে এ নিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।’

তানজিয়া মিথিলাও এ বিষয়ে একেবারে চুপ। শুধু জানালেন, সবকিছু চূড়ান্ত হোক, তবেই সিনেমা নিয়ে কথা বলতে পারব।

তানজিয়া জামান মিথিলা
তবে সিনেমা–সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এরই মধ্যে পরিচালকের সঙ্গে একাধিকবার মিটিংয়ে বসেছেন মিথিলা। চরিত্রটাও তাঁর পছন্দ হয়েছে। তবে ছবির প্রধান নায়িকা হিসেবে থাকতে পারেন বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের জনপ্রিয় কোনো তারকা। কিন্তু কারও সঙ্গে চূড়ান্ত কিছু না হওয়ায় এখনই কিছু বলতে চাইছেন না পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।

‘রকস্টার’ সিনেমায় শাকিব খানের প্রধান নায়িকার নাম চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ঘোষণা হতে পারে। ছবিতে দ্বিতীয় নায়িকার চরিত্রটিও গুরুত্বপূর্ণ, তবে শাকিব খানের সঙ্গে কোনো গানে তাঁকে দেখা যাবে না।

তানজিয়া জামান মিথিলা
তানজিয়া জামান মিথিলা শুরুতে ছিলেন র‍্যাম্প মডেল। একটা সময় অভিনয়ে মনোযোগী হন। ছোট পর্দাতেও কাজ করেন। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর ওটিটিতেও তাঁকে দেখা গেছে।

শাকিব খান
২০২০ সালে ‘রোহিঙ্গা’ নামে একটি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেন। কিছুদিন আগে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন, তিনি এবার বাংলাদেশের সিনেমায় মনোযোগী হতে চান। শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করতে চান।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ‘রকস্টার’ দিয়েই হয়তো পূরণ হবে মিথিলার সেই ইচ্ছা।

