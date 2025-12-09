কনটেন্ট ক্রিয়েটর থেকে অভিনেতা, রাকিন আবসারকে কতটা জানেন

কনটেন্ট ক্রিয়েটর থেকে অভিনেতা, রাকিন আবসারকে কতটা জানেন
দেড় দশক ধরে কনটেন্ট নির্মাণ করছেন রাকিন আবসার। গত সেপ্টেম্বরে ‘প্ল্যান বি’ দিয়ে ওয়েব সিনেমায় অভিষেক হয়েছে, সামনে ‘সোলজার’ সিনেমায়ও তাঁকে দেখা যাবে। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন মকফুল হোসেন
‘শৈশবে আম্মু চাইতেন, আমি পাইলট হই, আব্বু চাইতেন, আর্মি অফিসার হই। কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল, অভিনয়। আমি সব সময় অভিনয়টাই করতে চেয়েছি। যেহেতু অভিনয়ে যেতে পারিনি, ফলে কনটেন্ট ক্রিয়েশন (নির্মাণ) শুরু করি,’ বললেন রাকিন আবসার। ২০১১ সাল থেকে কনটেন্ট নির্মাণ করেন তিনি। নিজেই অভিনেতা, নিজেই প্রযোজক। কমেডি করে পরিচিতি পেয়েছেন বেশি। ২০১৫ সালের পর থেকে অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে থাকেন। তাঁকে চিন্তা করেও কোনো কোনো চরিত্র লেখা হয়েছে। অডিশনও দিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত আর কোনো চরিত্রই করা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে সেপ্টেম্বরে ওয়েব সিনেমা ‘প্ল্যান বি’-তে মূল চরিত্রে রাকিনকে দেখা গেল। ২৮ সেপ্টেম্বর বায়োস্কোপ প্লাসে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন নাহিদ হাসনাত। রাকিন জানালেন, ‘আমাকে চিন্তা করেই চরিত্রটি লেখা হয়েছিল। তিন দিনে সিনেমাটির দৃশ্যধারণ শেষ হয়েছে।’
কনটেন্ট নির্মাণ থেকে সিনেমায়
বেশ কয়েকজন ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরই বলিউডে ক্যারিয়ার গড়েছেন। কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রজক্তা কলি নেটফ্লিক্সের সিরিজ ‘মিসম্যাচ’, ধর্মা প্রডাকশনের ‘যুগ যুগ জিও’ সিনেমায় আলোও কেড়েছেন। অভিনয়কে ক্যারিয়ার হিসেবেও নিয়েছেন কেউ কেউ। তবে আমাদের এখানকার চিত্রটা আলাদা। রাকিন বলেন, ‘দেশে কনটেন্ট ক্রিয়েশন থেকে কেউ সচরাচর অভিনয়ে ক্যারিয়ার গড়েনি। হলেও খুব রেয়ার। কনটেন্ট ক্রিয়েটররা অভিনয় করতে পারে, সেটা অনেকে জানে কিন্তু মেইনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রিতে জিনিসটা এখনো গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।’
উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘আমি একজন কমেডিয়ান হিসেবে পরিচিত। একজন কমেডিয়ান সিরিয়াস অভিনয় করতে পারবে—এখন পর্যন্ত অনেকেরই এটা ধারণায় নেই। কারণ, বিষয়টা কখনো এক্সপ্লোর করা হয়নি।’ রাকিনের যুক্তি, ‘জাহিদ হাসান, মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরীদের মতো শিল্পীরা কমেডির মাধ্যমেই আবির্ভূত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সিরিয়াস চরিত্র পেয়েছেন।’
তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে বলেও জানালেন রাকিন, ‘অনেকে ভাবে, ও একজন কমেডিয়ান, কনটেন্ট ক্রিয়েটর; ও আর কী করতে পারবে। নাক সিঁটকানোর একটা ব্যাপার ছিল, ধীরে ধীরে বিষয়টির পরিবর্তন ঘটছে।’
ঢাকার কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে কারিনা কায়সারকে ৩৬-২৪-৩৬ সিনেমায় দেখা গেছে।
ছবি দেখে চেনা দায়
‘প্ল্যান বি’ নিয়ে আলোচনার মধ্যেই ‘সোলজার’ সিনেমার খবর দিলেন রাকিন আবসার। তাঁর চরিত্রটি খানিকটা খুনে মেজাজের, চরিত্রের লুকের একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তিনি। ছবি দেখে তাঁকে চেনা কঠিন। শাকিব খান অভিনীত ছবিটি পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। তরুণ এই নির্মাতার আরেকটি সিনেমায় রাকিনের অভিনয়ের কথা ছিল, তবে ছবিটি শেষ পর্যন্ত হয়নি। রাকিন বললেন, ‘ফাহাদ ভাই আমাকে কল দিয়ে বলেন, “আরেকটা রোল (চরিত্র) আছে, অডিশন নিতে চাই।” অডিশন দিয়ে চরিত্রটার জন্য নির্বাচিত হয়েছি।’
সিনেমার চরিত্রটা নিয়ে বলেন, ‘আগে এমন কোনো চরিত্র করার সুযোগ পাইনি। কিছু রোল পেতাম, যে রকম চরিত্র আমি কনটেন্টেও করেছি। ওটারই আরেকটি ভার্সন। ওভাবেই আমাকে কল্পনা করে, আমার তখন আগ্রহটা চলে যেত। আমি এমন কিছু করতে চাই, যেখানে মানুষ আমাকে দেখে অভ্যস্ত না। আপনি আমাকে যেকোনো রোল দেবেন, আমি ওটাই করব। ওটা নিয়ে কোনো বৈষম্য করব না। আমাকে ভালো রোল দেন, খারাপ রোল দেন, এক সেকেন্ডের রোল দেন, আমি করব।’
দীর্ঘদিন ধরে কনটেন্ট নির্মাণের অভিজ্ঞতা অভিনয়ে কাজে লেগেছে, জানালেন রাকিন। ‘সোলজার’-এ শুটিং শেষ করেছেন তিনি।
রাকিন আবসারের প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন জাহিদ হাসান, তৌকীর আহমেদ, চঞ্চল চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন।
রাকিনের জন্ম শরীয়তপুরে, ঢাকার গুলশান ও উত্তরায় বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা করেছেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশে (আইইউবি)।