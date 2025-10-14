মিম ‘আয়নাবাজি’ ছেড়েছিলেন কেন

মিম ‘আয়নাবাজি’ ছেড়েছিলেন কেন
নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরীর ‘আয়নাবাজি’ সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। তবে সিনেমাটি করেননি তিনি।
মাছরাঙা টেলিভিশনের সেলিব্রিটি শো ‘স্টার নাইট’–এ সিনেমাটি নিয়ে কথা বলেছেন মিম। মিমের কাছে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মৌসুমী মৌ জানতে চান, সিনেমাটি কেন ছেড়েছিলেন তিনি? মিম বলেন, ‘আমার মনে হয়েছিল, আমার চরিত্রটা ঠিকঠাক না। যার জন্য আমি পরে মানা করে দিই।’
চরিত্রটি করেছেন নাবিলা, ‘আয়নাবাজি’ দিয়েই সিনেমায় অভিষেক ঘটে তাঁর। নাবিলার বিপরীতে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী। ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি দর্শকমহলে সাড়া ফেলেছিল।
মিম বলেন, ‘পরে যখন এটা (সিনেমা) সুপারহিট হয়, তখন অমিতাভ (রেজা) ভাই বলেছিলেন, ‘তুই তো করলি না। ছবি তো হিট হলো।’ এটা (হিট করা) ভালো, তাও একবারও আমার মনে হয়নি, ‘ওহ, আমি করিনি।’ এটা আমার মনে আসেনি। আমি তো চিন্তা করেই ছবিটা করিনি।’
নির্মাতা তৌকীর আহমেদের ‘ফাগুন হাওয়ায়’ সিনেমায়ও অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন মিম, সেই ছবিও ছেড়েছিলেন তিনি। মিম বলেন, “ফাগুন হাওয়ায়” সিনেমার ডেটের একটা ইস্যু ছিল। জিৎ দার একটা প্রোডাকশনের ডেট ছিল। ওখানে কমিটমেন্ট দেওয়া ছিল। যার কারণে ফাইনালি ওটা করা হয়নি।’
২০০৮ সালে নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ‘আমার আছে জল’ দিয়ে ঢালিউডে অভিষেক ঘটে মিমের। দেড় দশকের ক্যারিয়ারে ‘পরাণ’, ‘দামাল’, ‘আমার প্রাণের প্রিয়া’, ‘তারকাঁটা’, ‘পদ্মপাতার জল’সহ ২১টির মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মানুষ’ সিনেমায় শেষবারের মতো দেখা গেছে তাঁকে।
২০২২ সালে ‘পরাণ’ মুক্তির পর থেকে ২০টিরও বেশি সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি, তবে কোনোটিই করেননি। তাঁর ভাষ্য, ‘কিছু কিছু চিত্রনাট্য পড়িই না। পরিচালক আর প্রোডাকশন হাউসের নাম শুনে আর আগাই না। আমি যেমন প্রজেক্ট চাই, সেরকম পাচ্ছি না। আমি চাইলে এত দিনে ৭০ থেকে ৮০টার মতো সিনেমা থাকত। কিন্তু করছি না।’