অপু বিশ্বাস জানালেন, তিনি বিবাহিত, তবে...
দীর্ঘদিন ধরে নতুন কোনো সিনেমায় অভিনয়ের খবরে নেই অপু বিশ্বাস। তবে বিভিন্ন পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচারণায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। পাশাপাশি নিজের পারিবারিক ব্যবসায়ও সময় দিচ্ছেন অপু বিশ্বাস। তবে এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত জীবনের নানা ইস্যু ঘিরে তাঁকে নিয়ে চলে আলোচনা। অনেকের মতে, ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়ে আলোচনায় আসতে পছন্দ করেন অপু। এবার আলোচনায় এলেন, ‘আমি বিবাহিত, সেটা ফেসবুকে প্রমাণ করার কিছু নেই’, এমন একটি উক্তি করে।
দুই দশকের অভিনয়জীবন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের। আমজাদ হোসেনের ‘কাল সকালে’ ছবিটি দিয়ে বড় পর্দায় তাঁর যাত্রা শুরু হয়। ২০০৫ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। পরের বছরে তিনি অভিনয় করেন ‘কোটি টাকার কাবিন’ ছবিতে। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে। ‘কোটি টাকার কাবিন’ দিয়ে শাকিব খানের সঙ্গে পর্দাযাত্রা শুরু হয়ে তা চলে দীর্ঘ এক যুগের মতো। এই সময়ে শাকিব–অপু জুটি ৮০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই দুই তারকার সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া ছবির নাম ‘পাঙ্কু জামাই’। সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে তাঁরা প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। তারপর বিয়ে করে ৯ বছর সংসারও করেন। একটা সময় দুজনের বনিবনা না হলে ২০১৮ সালে তাঁরা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন।
শাকিবের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নিজের মতো অভিনয়ে মন দেন। যদিও খুব বেশি একটা ছবিতে আর অপু বিশ্বাসকে পাওয়া যায়নি। ২০২৪ সালে অপু বিশ্বাস অভিনীত মুক্তি পাওয়া ছবিটি হচ্ছে বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত ‘ছায়াবৃক্ষ’। ওই বছর ভালোবাসা দিবসে মুক্তির পর ছবিটির কারণে নতুন করে আলোচনায় আসেন অপু।
ঢাকাই চলচ্চিত্রের একসময়ের আলোচিত জুটি শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস। প্রেম, গোপন বিয়ে, সন্তান জন্ম, বিচ্ছেদ—সব মিলিয়ে তাঁদের ব্যক্তিজীবন সব সময় ছিল আলোচনার কেন্দ্রে, যা নিয়ে দর্শকের কৌতূহলও এখনো কমেনি। ২০০৮ সালে শাকিবকে গোপনে বিয়ে করেন অপু। বিষয়টি গোপন রাখলেও ২০১৭ সালে ছেলে আব্রাহাম খান জয়ের জন্মের পর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আনেন তিনি। এরপর বিচ্ছেদের পথেই হাঁটেন তাঁরা। বিচ্ছেদ হলেও সন্তানের কারণে তাঁদের বিভিন্ন সময় এক ফ্রেমে পাওয়া গেছে। শাকিবের বাসায় অপুর এবং অপুর বাসায় শাকিবের যাওয়া–আসা অব্যাহত আছে। দুজনের মতে, সন্তানের কারণে তাঁরা এই যাওয়া–আসা বজায় রেখেছেন। তাঁদের দেশে এবং দেশের বাইরেও একসঙ্গে দেখা যায়।
শাকিবের সঙ্গে অপুর দেখা হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসামাত্রই কেউ কেউ ধারণা করেন, তাঁরা দুজন কি তাহলে আবার এক হচ্ছেন? অপু বিশ্বাস প্রায় সময় রহস্য করে কথা বলেন, মুচকি হেসে বিষয়টি এড়িয়ে যান। এতে ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের সন্দেহ আরও বাড়ে। তবে এবার একটি সাক্ষাৎকারে অপু জানিয়েছেন, তিনি বিবাহিত। কবে কখন কোথায় বিয়ে করেছেন, এ বিষয়ে তাঁর কাছের কেউই স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। অপু বিশ্বাসও বিয়ের প্রসঙ্গটি এভাবেই বলেছেন, ‘আমি বিবাহিত, সেটা ফেসবুকে প্রমাণ করার কিছু নেই। সংসার প্রতিষ্ঠা করতে হলে ফেসবুক পোস্ট লাগে না। কেউ বিশ্বাস করলে করবে, না করলে আমার বোঝানোর সময় নেই।’
শাকিবের সঙ্গে সংসার কেমন চলছে? এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি। শুধু বলেছেন, ‘যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছি, জানিয়েছি। এর বাইরে আমি পারিবারিক বিষয়গুলো ব্যক্তিগতই রাখতে চাই।’ নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সীমারেখা টেনে দিতে গিয়ে শাহরুখ খানের প্রসঙ্গও টানেন অপু। এই ঢালিউড তারকা বলেন, ‘শাহরুখ দর্শকদের যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছেন, ততটুকুই জানিয়েছেন। আমিও তা–ই মনে করি। আমার সংসার নিয়ে সবকিছু প্রকাশ্যে আনার দরকার নেই।’