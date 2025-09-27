শাকিবের নায়িকা হানিয়া, বিব্রত হাসান মাসুদ

শাকিবের নায়িকা হানিয়া, বিব্রত হাসান মাসুদ
বিনোদনজগতের তারকাদের নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। প্রেম-বিয়ে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত নানা ঘটনা—সব নিয়েই ভক্তদের কৌতূহল। আর সেই কৌতূহল থেকেই জন্ম নেয় নানা গুঞ্জন। চলতি সপ্তাহেও এমন কিছু গুঞ্জন ছড়িয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা ছিল ভক্ত-দর্শকের মধ্যে। এগুলো সত্যি, নাকি নিছক রং চড়ানো গল্প?
আসলেই কি শাকিবের নায়িকা
হানিয়া আমির ঢাকায় আসার পর গুঞ্জন ছড়ায়, শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন তিনি। ঢাকার পাঁচ তারকা একটি হোটেলে একটি পণ্যের প্রচারণা অনুষ্ঠানে অংশ নেন এই পাকিস্তানি অভিনেত্রী। সেখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত, সেখানে উপস্থাপক জানতে চান, ‘শাহরুখ খান নাকি শাকিব খান—কে আপনার পছন্দ?’
জবাবে পাকিস্তানের এই অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মনে হয়, তোমরা শাকিব খানকে অনেক বেশি পছন্দ করো, তাই আমারও পছন্দ শাকিব খান।’ এ ঘটনার পর সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন হানিয়া।
চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেছেন শাকিব খান। পরে তরুণ নির্মাতা সাকিব ফাহাদের ‘সোলজার’ সিনেমার লুক টেস্ট ও শুটিং–পূর্ববর্তী কাজে অংশ নেন। তাহলে কি এ সিনেমায় থাকবেন হানিয়া আমির? এ বিষয়ে সিনেমার পরিচালক সাকিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাঁদের সিনেমায় হানিয়া আমির নেই। ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ের মধ্যেই আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত প্রিন্স সিনেমার শুটিংও শুরু করবেন শাকিব খান। এই সিনেমার পরিচালকও একই কথা জানালেন, তাঁদের সিনেমায় পাকিস্তানি কোনো নায়িকাকে আপাতত দেখা যাচ্ছে না।
বিব্রত হাসান মাসুদ
শনিবার রাত থেকে ফেসবুকে ঘুরতে থাকে অভিনেতা হাসান মাসুদ ও পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের ছবি। সেই ছবির নিচে লেখা, হাসান মাসুদের সঙ্গে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির একটি আয়োজনে দেখা হয় অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের। সৌজন্য করে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন হাসান মাসুদ। কিন্তু হাসান মাসুদের সঙ্গে হাত মেলাতে অসম্মতি জানান হানিয়া আমির।
এ নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা–সমালোচনার ঝড় ওঠে। যা নিয়ে বিব্রত হন হাসান মাসুদ। পরে এ ঘটনা নিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনা পুরোটাই গুঞ্জন ও মিথ্যা। ঘটনাটি বিব্রতকর। হানিয়া আমিরকেই আমি চিনি না, তিনি কবে বাংলাদেশে এসেছেন, তা আমার জানার কথা নয়।’
একসঙ্গে সিয়াম-সাবিলা
সিয়াম আহমেদ ও সাবিলা নূর দীর্ঘদিনের বন্ধু। অনেক নাটকেই তাঁরা জুটি হয়েছেন। এবার বড় পর্দায় নাকি জুটি বাঁধছেন তাঁরা! সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, মেহেদী হাসানের ঈদের সিনেমায় তাঁদের দেখা যাবে। আগেও তাণ্ডব সিনেমায় নায়িকা হচ্ছেন সাবিলা—এমন গুঞ্জন রটেছিল। পরে তা সত্যও হয়েছে। তাহলে কি এবারও
গুঞ্জন সত্য হতে চলেছে?
সিনেমাটির পরিচালক মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের সিনেমায় নায়ক–নায়িকা কারা হবেন, এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সিয়াম আহমেদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। অন্যদিকে আমাদের পছন্দের তালিকায় তিন–চারজন নায়িকার মধ্যে একজন সাবিলা নূর। তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি। আমরা চুক্তি করেই আনুষ্ঠানিকভাবে সব বলব। এর আগে যা গুঞ্জন রটার রটুক।’