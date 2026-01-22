শাবানা-ববিতা-সুচরিতাদের নাচের গুরু তিনি
ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রবীণ অভিনেতা ও নৃত্য পরিচালক ইলিয়াস জাভেদের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৮২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর উত্তরার একটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।
ইলিয়াস জাভেদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি ও অভিনেতা মিশা সওদাগর। খবর পেয়ে তিনি ছুটে যান জানাজা ও দাফনে। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মিশা সওদাগর। তিনি বলেন, ‘উনি অসংখ্য শিল্পীকে নাচ শিখিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে বাবার মতো ব্যবহার করতেন, বাবা ডাকতাম তাঁকে। শাবানা, ববিতা, সুচরিতা আপুদের নাচ উনিই শিখিয়েছেন। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না।’ সবার কাছে প্রয়াত এই শিল্পীর জন্য দোয়া কামনা করেন তিনি।
আরেক সাক্ষাৎকারে মিশা সওদাগর বলেন, ‘ইলিয়াস জাভেদ ছিলেন বড় মাপের একজন শিল্পী। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে আধুনিক নৃত্যকে পর্দায় তুলে ধরেছেন। এমন একজন গুণী মানুষের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল।’
এর আগে ইলিয়াস জাভেদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে মিশা সওদাগর জানিয়েছিলেন, ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আগেও একবার স্ট্রোক করেছিলেন এই অভিনেতা। ২০২০ সাল থেকেই নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।
ষাটের দশকে নৃত্য পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন ইলিয়াস জাভেদ। কায়সার পাশা পরিচালিত উর্দু সিনেমা ‘মালান’–এ প্রথম নৃত্য পরিচালনার সুযোগ পান তিনি। পরে উর্দু সিনেমা ‘নয়া জিন্দেগি’র মাধ্যমে নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালে মুক্তি পাওয়া পায়েল সিনেমায় নায়িকা শাবানার বিপরীতে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।
দীর্ঘ কর্মজীবনে দুই শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ইলিয়াস জাভেদ। তাঁর অভিনীত ‘নিশান’ সিনেমার ‘চুপি চুপি বলো কেউ জেনে যাবে’ গানটি আজও দর্শক-শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন খুরশীদ আলম ও রুনা লায়লা।
অভিনয়ের পাশাপাশি জনপ্রিয় বহু গানের নৃত্যপরিচালক হিসেবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ‘মালকা বানুর দেশেরে’, ‘মনের এ ছোট্ট ঘরে আগুন লেগেছে হায়রে’, ‘চাকবুম চাকবুম চাঁদনী রাতে’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গানের নৃত্য পরিচালনা করেছেন ইলিয়াস জাভেদ।
অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করা এই শিল্পীর মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান ঘটল বলে মনে করছেন চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টরা।