অনেক অজানা গল্প নিয়ে আসছেন বিন্দু

প্রথমবারের মতো পডকাস্টে অংশ নিয়েছেন অভিনেত্রী আফসান আরা বিন্দু। মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএমের পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র বিশেষ অতিথি হলেন তিনি। ২০ ডিসেম্বর রাত আটটায় প্রচার হবে পর্বটি। নিশ্চিত করেছেন সঞ্চালক রুম্মান রশীদ খান।

‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ পডকাস্টে বিন্দু তাঁর জীবনের প্রেম, গুঞ্জন ও বিয়ে নিয়ে এমন অনেক কিছুই বলেছেন, যা তিনি আগে কখনো গণমাধ্যমে বলেননি। বিন্দুর বিয়ে, সংসার এবং ব্যক্তিজীবন নিয়ে অনেকেরই কিছু ভুল ধারণা রয়েছে, সেসব নিয়েও অকপটে বলেছেন।

‘এই তো প্রেম’ সিনেমায় বিন্দুর নায়ক ছিলেন শাকিব খান। শুটিং সেটে শাকিব খানের উদারতা, সহশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মুগ্ধ করেছিল বিন্দুকে। একবার চারতলা থেকে গড়িয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর হাঁটু মচকে গিয়েছিল। কপালে ১১টি, ঠোঁটে ৫টি, দুই হাতে প্রায় ১৫টি সেলাই নিতে হয়েছিল। এ ঘটনার নেপথ্যের কারণও জানিয়েছেন বিন্দু।

নতুন বছরে দর্শকদের জন্য নতুন কিছু উপহার দেওয়ারও প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছেন তিনি। এমন অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র এই পর্বে। এটি প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল।

