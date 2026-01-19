ইনফ্লুয়েন্সার লাকির রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে চঞ্চল ও পরীমনির ‘শাস্তি’

ইনফ্লুয়েন্সার লাকির রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে চঞ্চল ও পরীমনির ‘শাস্তি’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘শাস্তি’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন নির্মাতা লীসা গাজী। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার এক হোটেলে সিনেমার মহরত হয়। শাস্তির প্রধান চার চরিত্রে অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী, পরীমনি, আনান সিদ্দিকা ও অর্ক দাস।
এটি লীসা গাজীর দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রথম সিনেমা বাড়ির নাম শাহানা বানিয়ে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। সিনেমাটি ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে।
লীসা গাজী জানান, তাঁরা পর্দায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ গল্পের হুবহু চিত্রায়ণ করছেন না। ছোটগল্পটির রূপান্তর করছেন। গল্পটির ‘বীজ’ নিয়ে এ সময়ের ঢাকার পটভূমিতে সিনেমার গল্পটি বুনেছেন তাঁরা। ফলে ছোটগল্পের চরিত্র ও পটভূমি বদলে যাবে।
নির্মাতার ভাষ্য, চরিত্র ও পটভূমি পাল্টালেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের মানসিক যন্ত্রণা ও আবেগ সিনেমার গল্পে অটুট থাকবে। লীসা গাজীর সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমার গল্প লিখেছেন আনান সিদ্দিকা।
ঢাকার জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লাকির রহস্যময় মৃত্যুকে ঘিরে সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মূলধারার মিডিয়ায় আলোড়ন তোলে। প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে লাকির জা মীরার নাম সামনে আসে। কিন্তু মীরা কি সত্যিই অপরাধী, নাকি আরও গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে? সিনেমাজুড়ে সে উত্তরই খুঁজবেন নির্মাতা।
এর আগে ২০১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ অবলম্বনে একই নামে সিনেমা নির্মাণ করেন পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম। সিনেমায় ছোটগল্পের চরিত্র ছিদাম, চন্দরা, দুখিরাম ও রাধাকে তুলে ধরা হয়। এসব চরিত্রে অভিনয় করেন রিয়াজ, পূর্ণিমা, ইলিয়াস কাঞ্চন ও চম্পা।
প্রথমবার চঞ্চল ও পরীমনি
শাস্তি সিনেমা দিয়ে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন চঞ্চল চৌধুরী ও পরীমনি। নির্মাতা লীসা গাজীর সঙ্গেও তাঁদের প্রথম কাজ।
পরীমনিকে নিয়ে চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘পরীমনিকে নিয়ে সেলিম (গিয়াস উদ্দিন) ভাইয়ের দুটি কাজ (স্বপ্নজাল ও গুণিন) দেখেছি। হইচইয়ের কাজটাও (রঙিলা কিতাব) দেখেছি। দর্শক তো ওর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে যায়। ওর অভিনয়ের দক্ষতা আছে, ওকে নিয়ে আরও ভালো ভালো কাজ নির্মাতাদের করা উচিত। ওকে এক্সপ্লোর করা উচিত।’
প্রথমবার চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়ে আপ্লুত পরীমনি বলেন, ‘চঞ্চল ভাইয়ের মতো গুণী একজন অভিনেতা ও সব সহশিল্পীর সঙ্গে কাজ করা নিয়ে আমি এক্সসাইটেড।’
এর মধ্যে দম ও বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমায় কাজ করেছেন চঞ্চল চৌধুরী। এর মধ্যে শাস্তি সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। সিনেমাটি নিয়ে চঞ্চল বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী গল্প ‘শাস্তি’র আধুনিক ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরে কাজ করা যেকোনো অভিনেতার জন্যই বড় পাওয়া। পরিচালক লীসা গাজীর গল্পের গাঁথুনি আর চরিত্র নির্মাণের মুনশিয়ানা আমাকে মুগ্ধ করে।’
পরীমনি বলেন, ‘সমসাময়িক পটভূমিতে এই গল্পের নারী চরিত্রগুলোকে যেভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।’ লীসা গাজীর সঙ্গে আনান সিদ্দিকার এটা দ্বিতীয় চলচ্চিত্র। লীসার প্রথম সিনেমা বাড়ির নাম শাহানার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন আনান। তিনি বলেন, ‘আমার জীবনের অন্যতম সেরা চ্যালেঞ্জিং একটি চরিত্রের জন্য এখন নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করছি।’
শাস্তি প্রযোজনা করছে কমলা কালেক্টিভ (বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য), সানাত ইনিশিয়েটিভ (পাকিস্তান), অডেইশাস অরিজিনালস (ভারত, যুক্তরাষ্ট্র), গুপি বাঘা প্রোডাকশনস (বাংলাদেশ), স্ক্রিনস্কোপ (অস্ট্রেলিয়া) এবং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ওয়ার্কশপ ইনকরপোরেটেড (হংকং)।
সহপ্রযোজক হিসেবে রয়েছেন সাকিব ইফতেখার, রেইনবো ফং। চিত্রনাট্য লিখেছেন লীসা গাজী, আনান সিদ্দিকা ও সাদিয়া খালিদ ঋতি। সিনেমাটির চিত্রগ্রহণ করবেন অ্যালেক্স উনাই।
এ বছরের অক্টোবর থেকে নভেম্বরে ঢাকায় সিনেমাটির শুটিং শুরু করার কথা রয়েছে। মহরতে প্রযোজক আবিদ আজিজ মার্চেন্ট, প্রযোজক আরিফুর রহমান, নির্মাতা ও প্রযোজক লীসা গাজী, অভিনয়শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী, অভিনয়শিল্পী পরীমনি, অভিনয়শিল্পী আনন সিদ্দিকাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনটি সঞ্চালনা করেন চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ ঋতি।