ছেলেকে নিয়ে শাবনূর ঘুরছেন সিডনি থেকে তাসমানিয়া

ছেলেকে নিয়ে শাবনূর ঘুরছেন সিডনি থেকে তাসমানিয়া
ঢাকাই সিনেমার একসময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শাবনূর। পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। একমাত্র সন্তান আইজানকে নিয়েই তাঁর ব্যস্ত জীবন। মাঝেমধ্যে দেশে এলেও প্রয়োজনীয় কাজ শেষে আবার ফিরে যান সিডনির নীড়ে। বর্তমানে স্কুল ছুটিকে কেন্দ্র করে সন্তান ও বন্ধুদের নিয়ে এক লম্বা ছুটিতে বেরিয়েছেন তিনি। ঘুরছেন অস্ট্রেলিয়ার এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে।
এ বিষয়ে গতকাল শনিবার মুঠোফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। ছুটির আমেজে থাকা শাবনূর জানালেন তাঁর ভ্রমণ ও আনন্দের নানা কথা।
ছুটি কেমন কাটছে—জানতে চাইলে শাবনূর বলেন, ‘খুবই সুন্দর সময় কাটছে। এখন তো ছেলের স্কুল ছুটি, তাই ওকে নিয়েই পুরো সময়টা কাটাচ্ছি। কিছুদিন আগেই তাসমানিয়া ঘুরে এলাম। এখন আছি সিডনির বাইরে “মুরিঙ্গো” নামের একটি জায়গায়। বলতে পারেন, শহর থেকে দূরে, একদম গ্রামীণ পরিবেশে একটি খামারবাড়িতে আছি। চারপাশে সবুজের সমারোহ, শান্ত আর নিরিবিলি।’
শুধু মা-ছেলে নন, এই আনন্দ আয়োজনে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আরও কয়েকজন বন্ধু ও তাঁদের পরিবার। শাবনূর বলেন, ‘আমরা তিন-চারটি পরিবার একসঙ্গে আছি। সবাই মিলে আড্ডা, ঘোরাঘুরি—সব মিলিয়ে দারুণ একটা ছুটির আমেজ। এখানে অনেকটা ক্যাম্পিংয়ের মতো করে আছি, যা খুবই মজার এক অভিজ্ঞতা।’
সন্তানকে নিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি সময় কাটানোটা ভীষণ উপভোগ করছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘এই সময়গুলো খুব দরকার। বাচ্চারা তো খুব দ্রুত বড় হয়ে যায়, তাই যতক্ষণ পারা যায়, ওদের সঙ্গে সময় কাটানোই ভালো। আমরা এখানে বিভিন্ন রকম পাখি দেখেছি, ওদের খাইয়েছি। আইজান তো এসব দেখে খুবই খুশি।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শাবনূর তাঁর এই ছুটির মুহূর্তগুলো ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। তাসমানিয়া ভ্রমণের কিছু ছবি ও ভিডিও তিনি তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশ করেছেন।
বাংলাদেশে আসার পরিকল্পনা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘দেশের জন্য তো সব সময়ই মন কাঁদে। ছুটির এই ব্যস্ততা কাটলেই বাংলাদেশে আসার পরিকল্পনা আছে। কিছু প্রয়োজনীয় কাজ আছে, সেগুলো শেষ করে আবার সিডনিতে ফিরব।’
আপাতত সব ব্যস্ততা থেকে দূরে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে সন্তান ও প্রিয়জনদের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাচ্ছেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় এই চিত্রনায়িকা।