ঢালিউড

ঈদে মন খারাপ জয়ার

বিনোদন ডেস্ক
জয়া আহসান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে

আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হচ্ছে সারা দেশে। তবে এবারের ঈদের আনন্দ কিছুটা হলেও যেন ম্লান জয়া আহসানের। তাই মনখারাপকে সঙ্গী করেই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এই বিশেষ দিন উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছেন তিনি। ঈদ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক সংবাদ প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশি অভিনেত্রী।

‘ঈদের সকালে প্রথম কাজ হচ্ছে গোসল করে মা এবং বাড়ির গুরুজনদের সালাম করা। এটাই রীতি। আমিও সেভাবেই দিন শুরু করলাম। মনখারাপের মাঝেও বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছি। দুপুরে আমার বোন আর পরিবারের বাকি সদস্যরা এসেছেন,’ বলেন জয়া।

চাঁদরাত থেকেই অভিনেত্রীর বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। জয়া বলেন, ‘আমাদের কাছে চাঁদরাত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এদিন রকমারি রান্নাবান্না হয়। আমরা হাতে মেহেন্দি পরি। আমি এবার কাচের চুরিতেও হাত সাজিয়েছি। সব চাচাতো ভাইবোন একত্র হয়েছিলাম।’

শনিবার সকালেও নিয়মমাফিক গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়ে দিন শুরু করেছেন অভিনেত্রী। জয়া জানান, ‘ঈদের সকালে প্রথম কাজ হচ্ছে গোসল করে মা এবং বাড়ির গুরুজনদের সালাম করা। এটাই রীতি। আমিও সেভাবেই দিন শুরু করেছি।’ তবে এবারের ঈদে জয়ার মন কিছুটা খারাপ। কারণ তাঁর ভাই দুবাইতে আটকা পড়েছেন।

আরও পড়ুন

জয়া বলেন, ‘মনখারাপের মাঝেও বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছি। দুপুরে আমার বোন এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা এসেছেন। ভাই যেহেতু দুবাইয়ে থাকে, ও সেখানেই আটকে পড়েছে। এবার ওদের ইদ উদ্‌যাপনটা অন্য রকম হবে বলে মায়ের মন খুব খারাপ। তারপরও আমরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করছি। সবাই আসবে। আড্ডা, খাওয়াদাওয়া এটুকুই।’
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জয়া অভিনীত সিনেমা ‘ওসিডি’ মুক্তি পর প্রশংসিত হয়। চলতি বছর তাঁর আরও বেশ কয়েকটি সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কথা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ঢালিউড থেকে আরও পড়ুন