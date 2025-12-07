বুবলীর পর অপুর নায়ক সজল—‘ম্যাজিক’ মন্তব্যে খোলাসা করলেন সত্য

বুবলীর পর অপুর নায়ক সজল—‘ম্যাজিক’ মন্তব্যে খোলাসা করলেন সত্য
ঢালিউডে দুই আলোচিত নায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীর ব্যক্তিজীবন ও ক্যারিয়ার বহুদিন ধরেই নানা তুলনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে শাকিব খানের সঙ্গে সম্পর্ক, বিয়ে–বিচ্ছেদ ও কাজের প্রসঙ্গে তাঁদের নাম প্রায়ই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। ঠিক এমন সময় অভিনেতা সজল পরপর দুই ছবিতে এই দুই নায়িকার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন।
দেড় যুগের অভিনয়জীবনে শাকিব খানের বিপরীতে ৮০টির মতো ছবিতে অভিনয় করে ঢালিউডের প্রথম সারির নায়িকা হয়ে ওঠেন অপু বিশ্বাস। অন্যদিকে উড়োজাহাজের কেবিন ক্রু থেকে সংবাদপাঠিকা—সেখান থেকে চলচ্চিত্রে পা রাখা শবনম বুবলী আট বছরে কাজ করেছেন প্রায় দুই ডজন ছবিতে। প্রথম ছবি ‘বসগিরি’ থেকেই তিনিও শাকিব খানের বিপরীতে নায়িকা হয়ে আলোচনায় আসেন। শাকিব খানের সঙ্গেই তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা ডজনখানেক।
দুই নায়িকার জীবনের সঙ্গে শাকিব খানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকায় তাঁদের মধ্যে তুলনা ও দূরত্ব বহুদিন ধরে চলচ্চিত্রপাড়ার আলোচনার জায়গা। কয়েক বছর ধরে তাঁদের মধ্যে একরকম সাপে–নেউলে সম্পর্ক। দুজনের কেউ কোনো একটি কাজ করলে পরক্ষণে অন্যজনের যেন একই পথে হাঁটতে হয়। বিভিন্ন টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎকারে কখনো তাঁরা ইঙ্গিতে এবং কখনো সরাসরি খোঁচাখুঁচিতে মেতে থাকেন।
এই দুই নায়িকার সঙ্গেই সম্প্রতি কাজ করায় আলোচনার কেন্দ্রে সজল। বছরের মাঝামাঝি সময়ে শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বুবলীর সঙ্গে ‘শাপলা শালুক’ ছবির শুটিং শেষ করেছেন তিনি। শুটিং শেষ হতে না হতেই গতকাল শুক্রবার রাতে ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে নতুন ছবিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন—যার নায়িকা অপু বিশ্বাস। কামরুল হাসান ফুয়াদ পরিচালিত ছবিটির নাম ‘দুর্বার’। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এর শুটিং শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
চুক্তি স্বাক্ষরের ছবি ও ভিডিও ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন চলচ্চিত্র–সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পেজে। কেউ মজা করে লিখেছেন, ‘সজল তো ম্যাজিশিয়ান—যে দুই নায়িকার মধ্যে সাপে–নেউলে সম্পর্ক, তাঁদের নিয়েই পরপর দুই ছবিতে সাইন!’ আবার কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ‘এমনটা কীভাবে সম্ভব!’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই আলোচনা বাড়তে থাকায় সজলের কাছে জানতে চাওয়া হয়—আসলে কি কোনো বিশেষ কৌশল কাজ করেছে?
প্রথম আলোর পক্ষ থেকে প্রশ্নের উত্তরে সজল বলেন, ‘আমি পেশাদার একজন অভিনয়শিল্পী। অভিনয় করাটাই আমার কাজ। পরিচালক, গল্প ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ভাবনা এবং সার্বিক আয়োজন পছন্দ হলে আমি সেই প্রজেক্টে কাজ করব। তা ছাড়া বুবলীর সঙ্গে আমি যত দিন কাজ করেছি, দারুণ পেশাদার ও সিনসিয়ার একজন শিল্পীই মনে হয়েছে। অপু বিশ্বাসের সঙ্গেও যখন ছবিটি নিয়ে কথা হচ্ছিল, তাঁকে ভীষণ আন্তরিক মনে হয়েছে। গতকাল যখন সাইনিং হয়, তখনো তাঁর আন্তরিকতা ও শিল্পীসুলভ মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশা করি, আমাদের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাও চমৎকার হবে। আমি আসলে এর বাইরে আর কিছু ভাবতে চাই না।’
সজল জানালেন, কাকে নিয়ে কে কী ভাবছে—এসব বিষয় তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি মনে করেন, একজন শিল্পীর কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো চরিত্র, গল্প, দল ও কাজের পরিবেশ। আর সেই জায়গা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন কোন ছবিতে কাজ করবেন।
সজলের পরপর দুই ছবিতে অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীর উপস্থিতি এখন ঢালিউডে নতুন আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েন ও দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও দুই নায়িকার সঙ্গে নির্বিঘ্নে কাজ করা নিয়ে চলছে নানা ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ। তবে সজল বলছেন, আলোচনা নয়, ভালো কাজই তাঁর লক্ষ্য—এবং দুই নায়িকার সঙ্গেই তিনি সেই কাজের অভিজ্ঞতা পেতে চান। দুটো ছবির শুটিং শেষ হলে ঢালিউডে নতুন জুটি ও নতুন গল্প উপহার পাওয়া যাবে বলেই আশা করছেন নির্মাতা–দর্শক—এখন অপেক্ষা শুধু পর্দায় তাঁদের কেমিস্ট্রি দেখার।