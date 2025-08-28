বিবাহবার্ষিকীতে চঞ্চল লিখলেন, ‘ভুলে যাওয়াটা আমার একটা অসুখ’

বিবাহবার্ষিকীতে চঞ্চল লিখলেন, ‘ভুলে যাওয়াটা আমার একটা অসুখ’
আজ বৃহস্পতিবার অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও শান্তা দম্পতির বিবাহবার্ষিকী। এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার রাতে ফেসবুকে নিজেদের পুরোনো একটি ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেতা। ছবিটি পোস্টার করে নস্টালজিক অভিনেতা জানিয়েছেন তাঁর ভুলে যাওয়ার ‘অসুখ’-এর কথা।
‘এই ছবিটা অনেক বছর আগের...! আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগের তোলা। সম্ভবত কোনো এক পত্রিকার ফটোসাংবাদিক বাসায় এসে ছবিটা তুলেছিলেন। ছবিতে আমাকে, আমার স্ত্রী শান্তা এবং একমাত্র পুত্র শুদ্ধকে দেখা যাচ্ছে।
শুদ্ধ তখন অনেক ছোট...আমিও বড় ছোট ছিলাম! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি..., আজ যে আমাদের বিবাহবার্ষিকী, সেটাও যেমন ভুলে গেছিলাম...কততম, সেটাও মনে করতে পারছি না! শান্তা যখন কিছুক্ষণ আগে দুটো শব্দ লিখে মনে করাল, ভেতরে-ভেতরে কিছু লজ্জা এবং কিছুটা অপরাধবোধও কাজ করছিল।’ এভাবেই ফেসবুকে লিখেছেন চঞ্চল।
এরপর চঞ্চল লিখেছেন নিজের ভুলে যাওয়া ‘অসুখ’-এর কথা। অভিনেতার কথায়, ‘আমার মনে ছিল না, প্রায় বছরই এ রকম ঘটে। অভিনেতা হিসেবে এখন পর্যন্ত আমি অনেকটা সফল হলেও পারসোনাল লাইফে কিন্তু আমার অনেক অসফলতা রয়েছে।
আর ভুলে যাওয়াটা আমার একটা অসুখ। এত কিছুর পরেও সেখান থেকে মানে হেড অফিস থেকে তেমন বড় কোনো অভিযোগ আসেনি বলেই...এখনো টিকে আছি।’ পোস্ট শেষে চঞ্চল স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
চঞ্চল চৌধুরীকে সর্বশেষ পর্দায় দেখা গেছে পবিত্র ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া দুই সিনেমা ‘উৎসব’ ও ‘ইনসাফ’-এ। দুই সিনেমাতেই তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। ‘উৎসব’-এ তাঁকে দেখা গেছে ভূতের চরিত্রে, ‘ইনসাফ’-এর শেষ দৃশ্যে তিনি ছিলেন অতিথি চরিত্রে; ভয়ংকর এক খলনায়ক হিসেবে হাজির হয়েছেন তিনি।