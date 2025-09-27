জয়ের জন্মদিনে শাকিব-অপুর আবেগঘন পোস্ট

জয়ের জন্মদিনে শাকিব-অপুর আবেগঘন পোস্ট
বাংলাদেশের আলোচিত স্টার কিডদের মধ্যে অন্যতম আব্রাহাম খান জয় আজ ১০ বছরে পা দিলেন। জন্মের পর থেকেই জয় আলোচনায়; কারণ একটাই, চিত্রনায়ক শাকিব খান ও চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান। জন্মের পর থেকেই তাকে ঘিরে সাধারণ দর্শক থেকে শুরু করে ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে থাকে।
আজ ২৭ সেপ্টেম্বর আব্রাহামের জন্মদিন উপলক্ষে মা–বাবা দুজনই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেলের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে পোস্ট দিয়েছেন। শাকিব খান ছেলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ঘোরাঘুরির একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন ছোট্ট রাজকুমার। তুমি যেন বড় হয়ে ওঠো একজন সৎ, সাহসী ও হৃদয়বান মানুষ হিসেবে। মহান আল্লাহর কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, তোমার জীবনে সুখ, শান্তি আর সফলতার সব দরজা যেন সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। মনে রেখো, আমি সব সময় তোমার সাথে আছি, যখনই তোমার প্রয়োজন। অনেক ভালোবাসা আমার বাচ্চাটা।’
অন্যদিকে অপু বিশ্বাস ছেলের সঙ্গে কেক কাটার একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন, আমার প্রিয়। তোমার হাসি, তোমার সরলতা—সবকিছুই আমার কাছে অমূল্য। তোমার স্বপ্নগুলো সত্যি হোক। মা তোমাকে অনেক ভালোবাসি, এখন এবং চিরকাল।’
জয়কে ঘিরে এই জন্মদিন যেন ভক্তদের কাছেও এক বিশেষ দিন। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, তার সুস্থতা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছেন।
আব্রাহাম খান জয় ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জন্ম নেন। জন্মের পর কয়েক মাস পর প্রকাশ্যে আনা হয় আব্রাহামকে। ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস গোপনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রায় আট বছর গোপনেই সংসার করার পর ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে অপু বিশ্বাস এক টেলিভিশন চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিয়ের খবর ও সন্তানের বিষয়ে প্রথম জানান। এই ঘটনা তখন ঢালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয়। সেই ঘটনার পর শাকিব-অপুর সম্পর্ক তিক্ততায় রূপ নেয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা আলাদা হয়ে যান। এর পর থেকে জয় মূলত মায়ের কাছেই বড় হয়ে উঠছে। তবে বিশেষ উপলক্ষে বাবার সঙ্গেও সময় কাটাতে দেখা যায় তাকে।
যুক্তরাষ্ট্রে শাকিব খানের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, সে বেশ হাসিখুশি ও চঞ্চল। ঢালিউডের তারকা দম্পতির সন্তান হওয়ায় জয়কে নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল সব সময়ই একটু বেশি। জন্মদিনের দিনটিও তাই শুধু পারিবারিক আয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকে না, আলোচনায় থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমেও।
এবারের জন্মদিনও এর ব্যতিক্রম নয়। শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের আলাদা আলাদা পোস্টে প্রকাশ পায় সন্তানের প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা। বিনোদন অঙ্গনের অনেকে ও ভক্তরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই ছোট্ট তারকা-সন্তানকে। সবাই একবাক্যে কামনা করেছেন, জয় যেন সুস্থ, সুন্দর ও ইতিবাচক জীবন যাপন করে বড় হয়ে ওঠে।