শাকিব খানের সঙ্গে কাজের সুযোগটা হারাতে চাইনি...
ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খানের সাথে বিগ বাজেটের সিনেমা ‘তাণ্ডব’–এ অভিনয় করে রীতিমতো লাইমলাইটে আসেন নাটকের মেয়ে সাবিলা নূর। বিশেষ করে ‘লিচুর বাগানে’ গানে নাচের দক্ষতা আর সিনেমায় স্বল্প উপস্থিতি সত্ত্বেও দর্শকমনে দাগ কেটেছেন সাবিলা।
তাঁর অভিনয় সবাই দেখলেও এই সিনেমার মধ্যে সাবিলার যে নাচেরও দক্ষতা আছে, সেটিও আন্দাজ করতে পেরেছেন দর্শক-ভক্তরা। সম্প্রতি মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে ‘তাণ্ডব’ সিনেমা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন সাবিলা নূর। অভিনেত্রী বলেছেন, পরিচালক রায়হান রাফী যখন তাঁকে ‘তাণ্ডব’–এর গল্পটা শুনিয়েছিলেন, তখন সিনেমার ব্যাপারে খুবই স্বচ্ছ ছিলেন।
ছবিতে সাবিলার স্বল্প উপস্থিতির কথা আগে থেকেই তাঁকে জানিয়ে রেখেছেন পরিচালক। এই সিনেমাতে সাবিলা নূর আর শাকিব খানের দুটো গান আছে। তা সত্ত্বেও রাফি চেয়েছেন সাবিলা যেন এই সিনেমায় অভিনয় করেন। পরিচালকের এই সততাই ভালো লেগেছিল সাবিলা নূরের কাছে।
সাবিলা নূর বলেন, ‘পরিচালকের স্বচ্ছতা, সততার পাশাপাশি মেগাস্টার শাকিব খানের সাথে কাজ করার এই সুযোগটা হারাতে চাইনি। দুটো গান ছিল। এর মধ্যে একটা পুরোদস্তুর নাচের ওপর ভিত্তি করে বানানো। অনেকেই হয়তো জানেন না আমি একজন নাচের শিল্পী। আমি চেয়েছি এটার মাধ্যমে যদি আমি শুরু করি তাহলে পুরো একটি প্যাকেজ হবে। কারণ, এই ছবিতে শাকিব খান আছেন, রাফীর সিনেমা, সেই সাথে এত বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আছেন, বড় প্রতিষ্ঠান, ঈদে মুক্তি পাচ্ছে—সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্যাকেজটা একেবারে ঠিকঠাক প্রথম বাণিজ্যিক সিনেমার জন্য।’
সত্যিই এই সিনেমা মুক্তির পর তুমুল আলোচিত হয়েছিলেন নাটকের অভিনেত্রী সাবিলা নূর। শাকিব খানের সাথে তাঁর সাবলীল অভিনয় আর প্রথম সিনেমা হিসেবে এমন একটি ছবি এক অন্য ধাঁচের আলোচনায় নিয়ে এসেছে সাবিলা নূরকে।
‘তাণ্ডব’ সিনেমা মুক্তির কয়েক মাস পার হতেই ভক্তদের মনে একটাই প্রশ্ন, কবে বড় পর্দায় দেখা মিলবে সাবিলা নূরের।