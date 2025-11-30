চুপ থাকি বলে এই না যে আমি দেখছি না: তমা
আলোচিত অভিনেত্রী তমা মির্জা। সর্বশেষ অভিনয় করেছেন ‘দাগি’ সিনেমায়। সম্প্রতি ব্যাংককে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠানও সরাসরি উপভোগ করেছেন। জানা গেছে, সেখানে ১১ দিনের ট্যুরে গেছেন অভিনেত্রী। থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে তুলেছেন অনেকগুলো স্থিরচিত্র। এরপর ফুলেল সাদা পোশাকে ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন অভিনেত্রী। আবার কখনো কালো পোশাকে নিজেকে জমকালো সাজে হাজির করেছেন অভিনেত্রী।
তমা মির্জা দেশ টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তাঁর সমসাময়িক-ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। কাজের জায়গার রাজনীতি নিয়ে বেশ সোজাসাপটা উত্তর তমার। তিনি বলেন, ‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই একটা মানুষের সফলতা আমরা দেখতে পারি না। তাঁকে টেনে নামানোর চেষ্টা করি। আমরাই পলিটিকস করি। আমি চুপ থাকি বলে এই না যে আমি দেখছি না।’
ব্যাপারটা তমার কাছের মানুষেরাও জানেন।’ অভিনেত্রীর ভাষ্য, তিনি একটু নরম স্বভাবের। অত কথা বলতে তিনি পছন্দও করেন না। সে কারণে কিছু ভালো না লাগলে চুপ হয়ে যান তমা মির্জা। অনেক কিছু দেখেও কোনো প্রতিক্রিয়া জানান না। তমার ভাষ্যে, ‘সেটা দেখে হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন, ও হয়তো বুঝতেসে না, ও হয়তো এটা বোঝে নাই বা ও এটা জানে না।’
যদিও বিয়ে প্রসঙ্গে তমার কথা, ‘আশপাশে তো কিছুই দেখছি না।’ একটা সময় গুঞ্জন উঠেছিল, পরিচালক রায়হান রাফীর সঙ্গে প্রেম চলছে তমা মির্জার। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই সম্পর্ক আর এগোয়নি। তমা বা রায়হান রাফীকে এ নিয়ে কথা বলতেও দেখা যায়নি। তমা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, একাধিক ছবির বিষয়ে কথা হয়ে আছে। কোন সিনেমার কাজ আগে শুরু করবেন, সেটি এখনো চূড়ান্ত নয়। তবে দারুণ কিছু হওয়ার প্রত্যাশায় অভিনেত্রী।
চার বছর আগে প্রবাসী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সংসারের ইতি টানেন তমা মির্জা। ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি’তে নিজেকে ভেঙে নতুন করে তৈরি করেছেন তমা। এরপর অভিনয় করেন ‘৭ নাম্বার ফ্লোর’–এ। ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমায় তমার অভিনয় বেশ আলোচিত হয়েছে।