খুলনার সেই গল্প এবার যাচ্ছে ইউরোপে
খুলনার মাটির গন্ধ, নদীর গল্প আর মানুষের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নির্মিত সিনেমা ‘দেলুপি’ এবার নির্বাচিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামে। প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছে উৎসবের ব্রাইট ফিউচার বিভাগে। এই বিভাগে নির্মাতাদের বানানো প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমা নির্বাচিত হয়।
২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম শহরে বসবে এই উৎসবের ৫৫তম আসর। যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্তের নির্মাতা, উদীয়মান প্রতিভা ও শৈল্পিক ধারার সিনেমার প্রতিনিধিত্বকারীরা অংশ নেবেন। নির্মাতা বলছেন, এই মর্যাদাপূর্ণ উৎসবে জায়গা পাওয়ার মাধ্যমে ‘দেলুপি’ বাংলাদেশের স্বাধীনধারা চলচ্চিত্রচর্চাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুনভাবে তুলে ধরবে।
রটারড্যামে ‘দেলুপি’র যাত্রা নিয়ে উচ্ছ্বসিত পুরো টিম। পরিচালক তাওকীর বলেন, ‘রটারড্যাম থেকে আমরা যখন প্রথম মেইল পেয়ে জানতে পারি, তারা সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার করতে চায়, তখন একটু বিপাকেই পরে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা সিনেমা বানানোর সময় দেলুটি ইউনিয়নের মানুষদের কথা দিয়েছিলাম যে সিনেমাটা তাদেরই প্রথমে দেখাব। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল আগে বাংলাদেশের মানুষদের সিনেমাটা দেখানোর। এ ইচ্ছাটা উৎসব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। তারাও রাজি হয়। এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মানুষেরা “দেলুপি” দেখবে যা নিয়ে আমরা আনন্দিত।’
চলতি বছরের ৭ নভেম্বর দেশে মুক্তি পাওয়া ‘দেলুপি’ এখনো প্রেক্ষাগৃহে চলছে। খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের বাস্তব জীবন, ভাঙন, জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানীয় রাজনীতিতে জাতীয় প্রভাব এবং মানুষের প্রতিদিনকার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।