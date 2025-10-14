ঢালিউড

শাকিব বলেছিলেন, ‘তোমার অডিশন লাগবে না’, ফারিণের সেই স্বপ্ন পূরণ

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
মঞ্চে কথা বলার একপর্যায়ে তাসনিয়া ফারিণ ইচ্ছা পোষণ করেন শাকিব খানের সঙ্গে সিনেমায় অভিনয়েরকোলাজ

ঠিক চার মাসের আগের কথা। মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের মঞ্চে উপস্থাপনা করছিলেন তাসনিয়া ফারিণ। সঙ্গী ছিলেন অভিনয়শিল্পী আফরান নিশো। একটা পর্যায়ে মঞ্চে পুরস্কার নিতে ওঠেন শাকিব খান। মঞ্চে কথা বলার একপর্যায়ে তাসনিয়া ফারিণ ইচ্ছা পোষণ করেন শাকিব খানের সঙ্গে সিনেমায় অভিনয়ের। ফারিণের সেই ইচ্ছা পূরণ হতে চলছে।

শাকিব খানের পরের সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ এ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এই ছবির তিন নায়িকার একজন হতে চলছেন ফারিণ। ইধিকা পালের কথা আগে শোনা গেলেও এবার বিভিন্ন সূত্রে মোটামুটি নিশ্চিত দ্বিতীয় নায়িকা হচ্ছেন ফারিণ। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।

মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার মঞ্চে শাকিব খানের সঙ্গে তাসনিয়া ফারিণ
ছবি : প্রথম আলো

মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের মঞ্চে শাকিব খানের হাত ধরে ফারিণ বলেছিলেন, ‘ভাইয়া, আপনি অনেক সিনেমা করছেন। আমারও একটা সিনেমা আসছে সামনে। প্লিজ, আপনার নেক্সট সিনেমায় আমি কি অডিশন দিতে পারি?’

এরপর পাশ থেকে ফারিণকে উদ্দেশ করে আফরান নিশোকে বলতে শোনা যায়, ‘তাই না? এখন তাকে দেখে কাজ করতে হবে?’

মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার মঞ্চে শাকিব খানের সঙ্গে তাসনিয়া ফারিণ ও আফরান নিশো
ছবি : প্রথম আলো

সঙ্গে সঙ্গে নিশোকে এর জবাবে ফারিণ বলেন, ওমা! শাকিব খানের সঙ্গে সবারই কাজের স্বপ্ন থাকে। তোমার সাথে কাজ করা কি কারও স্বপ্ন থাকে?’

পাশ থেকে হাসিমুখে ফারিণকে উদ্দেশ করে শাকিব খান বলেন, ‘তোমার অডিশন লাগবে না।’

অবশেষে ফারিণের সেই সুযোগ এসেছে, শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমায় তিন নায়িকার একজন হতে চলছেন তিনি।

শাকিব খান ও তাসনিয়া ফারিণ
কোলাজ

‘প্রিন্স’ সিনেমাটি পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এরই মধ্যে এই সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজকের সঙ্গে ফারিণের প্রাথমিক সব কথাবার্তা হয়েছে। জানা গেছে, ফারিণও বেশ আগ্রহী শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করতে। চরিত্রটিও পছন্দ হয়েছে। যেকোনো সময় আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। তবে এ নিয়ে আপাতত পরিচালক, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এবং ফারিণ কেউই কিছু বলতে চাইছেন না।

‘প্রিন্স’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার

ভারতীয় সিরিয়ালের অভিনেত্রী ইধিকা পাল বাংলাদেশে প্রথম অভিনয় করেন শাকিব খানের ‘প্রিয়তমা’ সিনেমায়। এই সিনেমা তাঁকে রাতারাতি তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। এরপর এ বছরের ব্লকবাস্টার সিনেমা ‘বরবাদ’—এও শাকিবের বিপরীতে ছিলেন ইধিকা পাল। ‘প্রিন্স’ হবে শাকিব খানের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় চলচ্চিত্র। অন্যদিকে তাসনিয়া ফারিণের সবকিছু ঠিকঠাক হলে এটি হবে শাকিবের সঙ্গে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র।

১০ বছরের বেশি সময় ধরে বিনোদন অঙ্গনে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ছোট পর্দা ও ওটিটিতে সফলতার পর বড় পর্দায়ও তিনি দেখিয়েছেন সম্ভাবনার ঝলক। ২০২৩ সালে টালিউডে ‘আরও এক পৃথিবী’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর, আর এ বছরের ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ‘ইনসাফ’ দিয়ে শুরু হয় ঢালিউড যাত্রা।

