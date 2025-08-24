এস্টারের দুই শাখায় ইকবালের মনোনয়ন

এস্টারের দুই শাখায় ইকবালের মনোনয়ন
বিশ্বের প্রথমসারির গবেষক-শিক্ষাবিদ, নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ও সিনেমাবোদ্ধাদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিল্ম, সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস (আইআইএএফএসএ)। সংস্থাটির ফেলোদের তালিকায় আছেন নোবেলজয়ী লেখক ওরহান পামুক, জে এম কুতসি, কাজুয়ো ইশিগুরোর মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক এই সংগঠন সম্প্রতি চালু করেছে এস্টার অ্যাওয়ার্ড। শিল্প, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়নের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হবে এ পুরস্কার। পুরস্কারটির দুটি শাখায় মনোনয়ন পেয়েছেন ইকবাল হোসাইন চৌধুরী।
‘বলী: দ্য রেসলার’ সিনেমার জন্য সেরা চিত্রনাট্যকার ও সেরা নবীন পরিচালকের মনোনয়ন পেয়েছেন এই বাংলাদেশি পরিচালক। মনোনয়নতালিকায় অন্যান্য সিনেমার মধ্যে আছে গত দুই বছরে বিশ্বজুড়ে আলোচিত ও পুরস্কৃত ছবি ‘দ্য গার্ল উইথ দ্য নিডল’, ‘দ্য সিড অব দ্য সেক্রেড ফিগ’, ‘সাউন্ড অব ফলিং’, ‘ল্যাম্ব’ ও ‘সন্তোষ’।
এস্টার অ্যাওয়ার্ড বিচারক দলের প্রধান হিসেবে আছেন টনি অ্যাওয়ার্ডজয়ী নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সিনেমা বিভাগের অধ্যাপক, সিনেমা গুরু কার্লি বারদশ। তিনি তাঁর বক্তব্যে ‘বলী: দ্য রেসলার’ সম্পর্কে বলেছেন, ‘এটি শুধু আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিশেষ সৌন্দর্য তুলে ধরে না, বরং সূক্ষ্ম আবেগের মাধ্যমে দর্শককে শক্তি আর কোমলতার গভীর এক সম্পর্ক খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি অদ্ভুত রকমের সরল; কাজটি আরেকবার দেখিয়েছে, সিনেমা কীভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির সীমা পেরিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পারে।’
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্মাতা ইকবাল হোসাইন চৌধুরী এই মনোনয়নের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এটা একদমই অপ্রত্যাশিত। চেনা ছকের বাইরে একটা মনোনয়ন। সারা বিশ্বের শীর্ষ সিনেমা গবেষকেরা মূলত গোপনে ভোট দিয়েছেন। গোপন সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা ছবিগুলো থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন বেছে নিয়েছেন বিচারকেরা। বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আর গত দুই বছরে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত সেরা সিনেমার তালিকায় বাংলাদেশের একটা সিনেমার নাম দেখাটা সব সময়ই আমার জন্য বিশেষ আনন্দের।’