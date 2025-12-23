নির্বাচনে দেখা যেতে পারে আহমেদ শরীফকে
আসন্ন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করছেন ঢাকাই সিনেমার আলোচিত খল অভিনেতা ও সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক আহমেদ শরীফ। এমন খবরই শোনা যাচ্ছে ঢালিউডপাড়ায়। প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে বিষয়টি স্বীকার বা নাকচ—কোনোটাই করেননি তিনি। জানান, একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে খবরটি জানাবেন তিনি।
আহমেদ শরীফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘সম্প্রতি এক আড্ডায় নির্বাচন নিয়ে আমি কিছু কথা বলেছি। তবে তা করব নাকি করব না, তা এখন বলতে পারছি না। এমন কিছু এলে সব মিডিয়াকে ডেকে বিষয়টি জানাব। সময় হলেই সব জানা যাবে।’
এদিকে দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। তবে এখনো কোনো প্যানেল চূড়ান্ত হয়নি। আহমেদ শরীফ বলেন, ‘সবার সঙ্গে কথা বলছি। কয়েক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারব বলে আশা করছি।’
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আহমেদ শরীফ। পরে তিনি আরও দুবার সাধারণ সম্পাদক এবং চারবার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
আহমেদ শরীফের নির্বাচনের এ খবর নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।