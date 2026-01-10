তিন মাল্টিপ্লেক্সের পর্দা উঠবে
একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিঙ্গেল স্ক্রিন প্রেক্ষাগৃহ। এর মধ্যে ২০২৬ সালে নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর ও বগুড়ায় নতুন তিনটি মাল্টিপ্লেক্সের পর্দা উঠবে।
নারায়ণগঞ্জ ও বগুড়ার প্রেক্ষাগৃহ দুটি করছে স্টার সিনেপ্লেক্স।
স্টার সিনেপ্লেক্সের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক (বিপণন) মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে জানান, নারায়ণগঞ্জের জালকুঁড়ির সীমান্ত টাওয়ারে সিনেপ্লেক্সের কাজ চলছে। আগামী পবিত্র ঈদুল ফিতরে উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ শাখায় তিনটি হল থাকবে। বগুড়ার পুলিশ প্লাজায় স্টার সিনেপ্লেক্সের আরেকটি শাখার কাজ চলছে। এ শাখায় দুটি হল থাকবে। এটিও এ বছরই উদ্বোধন করা হবে।
একের পর এক যেখানে সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে নতুন প্রেক্ষাগৃহ চালু নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘১০০ পর্দা (হল) চালুর ঘোষণা দিয়েছিল স্টার সিনেপ্লেক্স। বেশ আগেই নারায়ণগঞ্জ ও বগুড়া শাখার কাজ শুরু হয়েছিল। শেষ হতে দেরি হয়ে গেছে।’
আপাতত বড় বড় শহরে হল করবে স্টার সিনেপ্লেক্স, পরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও হল করার পরিকল্পনা রয়েছে।
শরীয়তপুরের জাজিরার পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার পাশে পদ্মা সিনেপ্লেক্স নামে আরেকটি মাল্টিপ্লেক্সের কাজ চলছে। মাল্টিপ্লেক্সটির মালিক চলচ্চিত্র প্রযোজক মোহাম্মদ ইকবাল প্রথম আলোকে জানান, ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। আগামী ঈদুল আজহায় মাল্টিপ্লেক্সটি চালু করা হবে।
মাল্টিপ্লেক্সটি নিয়ে মোহাম্মদ ইকবালের ভাষ্য, এ এলাকায় কোনো মাল্টিপ্লেক্স নেই। দর্শকের কথা বিবেচনায় রেখে সেটি নির্মাণ করছেন তাঁরা।
আরও দু–একটি মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে, তবে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।