আবারও মঞ্চে ‘সিদ্ধার্থ’, ৩ দিনে ৪ প্রদর্শনী
আবারও মঞ্চে আসছে আরশিনগর ঢাকার চতুর্থ প্রযোজনা ‘সিদ্ধার্থ’। আজ থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে নাটকটি প্রদর্শিত হবে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরশিনগর ঢাকা জানিয়েছে, পরীক্ষণ থিয়েটার হলে টানা তিন দিন চারটি প্রদর্শনী রয়েছে। এর মধ্যে আজ ও আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায়, সোমবার বিকেল চারটা ও সন্ধ্যা সাতটায় প্রদর্শনী রয়েছে।
জার্মান সাহিত্যিক হেরমান হেসের উপন্যাস সিদ্ধার্থ অবলম্বনে নাটকটি নির্দেশনা দিচ্ছেন রেজা আরিফ। উপন্যাসের নাট্যরূপও দেন তিনি। এর আগে দুই দফায় নাটকটির ১৫টি প্রদর্শনী হয়েছে।
আরশিনগর ঢাকা বলছে, গৌতম বুদ্ধের আরেক নাম সিদ্ধার্থ হলেও হেরমান হেসের সিদ্ধার্থ কোনো ধর্মীয় জীবনী নয়।
রেজা আরিফ বলেন, ‘গৌতম বুদ্ধের ঔজ্জ্বল্যে আড়াল হয়ে পড়া গৌতমের ব্যক্তিগত মনোজগতের রঙে সিদ্ধার্থকে আঁকা হয়েছে।’
এতে পার্থ প্রতিম, কাজী নওশাবা আহমেদ, জিনাত জাহান, ওয়াহিদ খানসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।