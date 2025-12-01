বিজয়ের মাসজুড়ে শিল্পকলায় যাত্রাপালা

বিজয়ের মাসজুড়ে শিল্পকলায় যাত্রাপালা
বিজয়ের মাসজুড়ে যাত্রাপালার আয়োজন করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। আজ এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে শুরু হবে প্রদর্শনী, শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর।
প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রদর্শনী হবে। খুলনা, নরসিংদী, সিলেট, ঠাকুরগাঁওসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা পেশাদার যাত্রাদল ৩১টি যাত্রাপালা প্রদর্শন করবে।
শিল্পকলার নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক দীপক কুমার গোস্বামী গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই একধরনের স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যাত্রাপালা। গ্রামগঞ্জে আগের মতো আর যাত্রাপালা হয় না। অনেক জায়গায় যাত্রাপালার অনুমতিও পাওয়া যায় না। অথচ যাত্রাপালা আমাদের নিজস্ব ফর্ম, এটাকে শক্তিশালী করা দরকার। সেই জায়গা থেকে আমরা প্রদর্শনীটির আয়োজন করছি।’
দীপক কুমার গোস্বামী আরও বলেন, ‘আমি অনেক তরুণের সঙ্গে কথা বলেছে জেনেছি, কখনো তাঁদের যাত্রাপালা দেখা হয়নি, শুধু যাত্রাপালার নাম শুনেছেন। আমরা চাই, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে যাত্রাপালার পরিচয় ঘটুক।’
আয়োজনে সূর্যতরুণ নাট্য সংস্থা, নিউ জহুরা অপেরা, বাংলার নায়ক অপেরা, নিহা যাত্রা ইউনিট, নিউ সুমি অপেরা, নিউ স্টার অপেরা, বনফুল অপেরা, উর্মি অপেরা, রূপসা অপেরা, পুরবী যাত্রা ইউনিট, কাজল অপেরা, গীতাঞ্জলী অপেরা, তিষা অপেরাসহ ৩১টি যাত্রাদল অংশ নেবে।
শিল্পকলা একাডেমি জানিয়েছে, প্রদর্শনীর টিকিটের মূল্য ১০০ টাকা। প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থসংশ্লিষ্ট যাত্রাদলকে দেওয়া হবে।
যাত্রাপালা ছাড়াও প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে জাতীয় নাট্যশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে থাকবে দেশাত্মবোধক যাত্রাগানের কনসার্ট।