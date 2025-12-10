সবাই যা ভাবছে, তা নয়...

সবাই যা ভাবছে, তা নয়...
বুধবার দুপুরে ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী জান্নাতুল হিমি। ছবিতে হাস্যোজ্জ্বল অভিনেত্রীকে একটি সাদা ফুলের তোড়া হাতে দেখা যায়। পোস্টের মন্তব্যের ঘরে প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা, কেউ কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, কার কাছ থেকে এ উপহার পেয়েছেন হিমি।
যোগাযোগ করা হলে প্রথম আলোকে এ উপহারের রহস্য জানিয়েছেন অভিনেত্রী। জানান, সবাই যা ভাবছে, তা নয় (হাসি)। জন্মদিনে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এ উপহার পেয়েছেন তিনি। ফুল তাঁর ভীষণ প্রিয়, আর তা যদি হয় সাদা গোলাপ, তাহলে তো আর কথাই নেই। তাই ছবিটি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবিটি পোস্টের পরই কাছের মানুষ থেকে সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষীরা জানতে চেয়েছেন, কার কাছ থেকে গোলাপ পেলেন হিমি!
গত ৪ অক্টোবর ছিল হিমির জন্মদিন। অন্য সময় শুটিংয়ে জন্মদিন উদ্যাপন করলেও এবার পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে দিনটি কাটিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন উপহারের সঙ্গে অনেকেই পাঠিয়েছেন সাদা গোলাপ, পান্ডা পুতুল, চকলেট।
হিমি বলেন, ‘সব সময় তো শুটিংয়ে সহকর্মীদের নিয়ে কেক কাটা হয়। এবার সময়টা বন্ধুবান্ধব আর পরিবার নিয়ে কাটিয়েছি। এই দিনে এবার অনেক সুখস্মৃতি জমা হয়েছে। সে সময়ের ছবিই শেয়ার করলাম।’
এখন থেকে বিরতি নিয়েই কাজ করছেন হিমি। এর আগে কানাডা ঘুরে এসে প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন, এই ট্যুর থেকে এসে নিজেকে সময় দেওয়ার তাড়না অনুভব করছেন তিনি। তাই এখন থেকে টানা নয়, বিরতি নিয়েই কাজ করবেন তিনি। এর সঙ্গে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, নিয়মিত জুটি নিলয় আলমগীর ও মোশাররফ করিম ছুটিতে থাকায় কিছু কাজ পিছিয়েছে। দুজন ফিরলে ব্যস্ততা বেড়ে যাবে।
সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া অভিনেত্রীর দুটি নাটক আছে আলোচনায়। এর মধ্যে মহিন খানের বউয়ের সাথে ভূত নাটকের ভিউ ৯ দিনে পেরিয়েছে ১ কোটি। অন্য নাটকটিও মহিন খানের, দুই সপ্তাহে মায়ের শাসন শিরোনামের নাটকের ভিউ পেরিয়েছে ৮৬ লাখ।