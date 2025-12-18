নাট্যতীর্থ আয়োজিত নবীন–প্রবীণ নাট্যমেলা

নাট্যতীর্থ আয়োজিত নবীন–প্রবীণ নাট্যমেলা
ঢাকার নাট্যচর্চার অন্যতম সংগঠন নাট্যতীর্থ আয়োজন করতে যাচ্ছে আট দিনব্যাপী নাট্যোৎসব ‘নবীন-প্রবীণ নাট্যমেলা ২০২৫’। আজ ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে এই নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হবে।
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেলায় অংশ নেবে দেশের নবীন ও প্রবীণ নির্দেশকদের দর্শকপ্রিয় আটটি নাট্য প্রযোজনা। সমকালীন ও ক্ল্যাসিক ধারার নাটকের সমন্বয়ে দর্শকদের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শৈল্পিক এক অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা আয়োজকদের।
আজ সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সেক্রেটারি কামাল বায়েজীদ। সভাপতিত্ব করবেন নাট্যতীর্থের দলপ্রধান ও নাট্যমেলার আহ্বায়ক তপন হাফিজ। উদ্বোধনী দিনের নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হবে তীরন্দাজ রেপার্টরির ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’।
নাট্যমেলায় পর্যায়ক্রমে মঞ্চস্থ হবে আরণ্যকের রাঢ়াঙ, বাতিঘরের প্যারাবোলা’, বহুবচনের অনিকেত সন্ধ্যা’, নাট্যতীর্থের ‘জুলিয়াস সিজার’, ঢাকা থিয়েটারের ‘ঘরজামাই’ ও পদাতিক নাট্য সংসদের ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’।
২৫ ডিসেম্বর বিকেলে জাতীয় নাট্যশালার সেমিনারকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে ‘প্রবীণের ঐতিহ্যালোকে নবীনের শিল্পযাত্রা’ শীর্ষক সেমিনার। সমাপনী অনুষ্ঠান হবে ২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। সেদিন মঞ্চস্থ হবে ‘মেরাজ ফকিরের মা’।