নাটকের নতুন ঠিকানা স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ার

নাটকের নতুন ঠিকানা স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ার
রাজধানীর গুলশান–২-এর স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ারে আজ থেকে প্রতি শুক্রবার নাটক প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে স্পর্ধা: ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ।
স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ারে আজ সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হবে এক টিকিটে দুই নাটক চাকরিপ্রার্থী ও শব্দ, শব্দ, শব্দ। নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের চাকরিপ্রার্থী নির্দেশনা দিচ্ছেন শাহনাজ পারভীন। নাট্যকার ডেভিস আইভসের শব্দ, শব্দ, শব্দ নির্দেশনা দিচ্ছেন অনিরুদ্ধ অনু।
‘শুক্রবার মানেই থিয়েটার, ঠিকানা স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ার’ স্লোগানে তরুণ দুই নির্দেশকের নাটক দিয়ে উদ্যোগটি শুরু করছে স্পর্ধা। প্রতি শুক্রবার নাটকের প্রদর্শনী করতে চায় নাট্যদলটি।
আমাদের কথা বলার ভাষা থিয়েটার, ফলে থিয়েটারের ভাষায় কথা বলব। শহরে একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হওয়া দরকার, যেখানে মানুষ নিয়মিত নাটক দেখবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করবে। প্রশ্ন করবে, তর্কবিতর্ক করবে। আলোচনা করবে।অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ, স্পর্ধার প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্য নির্দেশক
কেন স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ার
২০১৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর স্পর্ধা: ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ গঠন করেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। নাট্যদলটি মঞ্চে এনেছে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, ৪.৪৮ মন্ত্রাস, বিস্ময়কর সবকিছু, আমি বীরাঙ্গনা বলছির মতো আলোচিত সব নাটক।
প্রায় সাড়ে সাত বছরের পথচলায় নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ারে তাঁবু গেড়েছে নাট্যদলটি। গুলশান–২-এ ১০১ নম্বর রোডে ১ হাজার ৯০০ বর্গফুটের স্পেসটি ভাড়া নিয়েছে তারা।
স্পর্ধার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মহসিনা আক্তার গতকাল প্রথম আলোকে জানান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে নাটকের প্রদর্শনী ও মহড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়। সন্ধ্যার পর মহড়াকক্ষে চাপ থাকে। টানা কয়েক দিন পাওয়া যায় না। ফলে বাধ্য হয়ে স্পর্ধাকে রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকালে মহড়া করতে হতো। অভিনয়শিল্পীদের অনেকে চাকরি করেন, ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মহড়ায় অংশ নিতে পারতেন না।
মহসিনা আক্তার বলেন, ‘ঢাকা শহরে এই জায়গার (শিল্পকলা একাডেমি) বাইরেও একটা-দুইটা জায়গা আছে কাজ করার মতো, যেগুলোর ভাড়া এত বেশি, নাটকের দলের পক্ষে সেগুলো বহন করা সম্ভব নয়। জুলাই–পরবর্তী আমরা তবুও জেগে উঠি প্রযোজনাটির মহড়া করি শাহাবুদ্দিন পার্কে। সেখানেও কম প্রতিকূলতা ও অপমান সহ্য করতে হয়নি। তখন থেকেই একটা জায়গা আমরা খুঁজছিলাম।’
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জায়গাটি ভাড়া পেয়েছেন জানিয়ে মহসিনা আক্তার বললেন, ‘এটা স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ার, শিল্পীর নীড়। আমাদের এই নীড় ছোট, তবু আকাশটা বড়।’
স্পর্ধা বলছে, গুলশান ও আশপাশের এলাকার দর্শকের মধ্যে নাটককে ছড়িয়ে দিতে পারে অ্যাটেলিয়ার।
মহসিনা আক্তার বলেন, ‘গুলশান ও আশেপাশের এলাকা থেকে মহিলা সমিতি বা শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক দেখতে যাওয়া খুব কষ্টের কাজ। তাই এই অঞ্চলের কম দর্শকই নাটক দেখতে যেতে আগ্রহী হন। অথচ তাঁরা তাঁদের সন্ধ্যার উদ্বৃত্ত সময় অভিজাত রেস্টুরেন্টে কিংবা শপিং মলে কাটাচ্ছেন এবং এই সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে পরের প্রজন্মের মধ্যেও ছড়াচ্ছে। নিয়মিত এই কেন্দ্রে নাট্যচর্চা শুরু হলে এই অঞ্চলের দর্শক তৈরি হবে। ধীরে ধীরে তাঁরা শিল্পচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠবেন। নাটক দেখার অভ্যাস গড়ে উঠবে।’
কী দেখবেন
চাকরিপ্রার্থী নাটকে দেখা যাবে, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসেন এক তরুণ। পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার পুঁজিবাদী সমাজব্যববস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন।
নাটকটির নির্দেশক শাহনাজ পারভীন বলেন, ‘পিন্টারের ডার্ক কমেডি, নিঃশব্দতা, শব্দের যুদ্ধ আমাকে মুগ্ধ করে। তা বাদেও আমার জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় বলেই নাটকটি করার সিদ্ধান্ত নিই।’
এতে রিয়াসাত সালেকিন, সিফাত নওরীণ, তানভীর আহমেদ, রিজওয়ানা রাশেদ অভিনয় করেন।
শব্দ, শব্দ, শব্দ নাটকে দেখা যাবে, ইনফিনিটি মাংকি তত্ত্ব প্রমাণের জন্য একটি এক্সপেরিমেন্ট করছেন এক গবেষক। এতে ইরফান উদ্দিন, ফাইযা চৌধুরী ও রবি প্রারম্ভিক অভিনয় করেছেন।
অ্যাটেলিয়ারে মঞ্চায়নের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন নাটক নিয়ে কাজ করছে স্পর্ধা। এর মধ্যে আন্তন চেখভের দুটি কমেডি নাটক রয়েছে, নাটক দুটি ফেব্রুয়ারিতে মঞ্চে আসবে। পুরোনো নাটকের মধ্যে আমি বীরাঙ্গনা বলছি, বিস্ময়কর সবকিছু, তবুও জেগে উঠিসহ মোট আটটি নাটক অ্যাটেলিয়ারে প্রদর্শিত হবে।
অ্যাটেলিয়ারে ৫০টি আসন রয়েছে। নাটকের প্রদর্শনীর বাইরে স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ারে নিয়মিত নাটকের মহড়াও করছে স্পর্ধা। নাটকের বাইরে চলচ্চিত্র, সংগীতসহ আরও বিষয় যুক্ত হবে। এর মধ্যে সেখানে একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টসের কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। নানা রকম প্রশিক্ষণ চলছে।