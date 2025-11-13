মঞ্চে ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’
কার্তিকের শেষ প্রহর, শীতের আভাস বাতাসে। এ সময়টায় ঢাকার নাট্যাঙ্গন জমজমাট থাকে। তবে ঢাকার নাট্যাঙ্গন এখনো যেন পুরোপুরি জেগে ওঠেনি। নিয়মিত মঞ্চায়ন কমে গেছে, দর্শকও আগের মতো ফিরছেন না। এমন এক মন্দা সময়ে বড় আয়োজনে মঞ্চে নতুন নাটক এনেছে পদাতিক নাট্য সংসদ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়নে ৮ ও ৯ নভেম্বর তারা মঞ্চস্থ করেছে ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’। আরব্য রজনীর জনপ্রিয় গল্প অবলম্বনে নাটকটি লিখেছেন উম্মে হানী, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় সুদীপ চক্রবর্তী। এটি পদাতিকের ৪৫তম প্রযোজনা।
নাটকের অভিনেতা ও পদাতিকের সাংগঠনিক সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন জানান, দুই প্রদর্শনীতেই দর্শক উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। নাটকটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ছিল আশাব্যঞ্জক, যা এই মন্দা সময়ে দলকে নতুন অনুপ্রেরণা দিয়েছে। নাটকটিতে মঞ্চে অভিনয় করেছেন ২১ জন আর নেপথ্যে কাজ করেছেন ২৮ জন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরীফুল ইসলাম, মেঘা ঘোষ, সৈয়দা শামছি আরা, জিয়াউল হক, জিনিয়া আজাদ, শাখাওয়াত হোসেন, হাসিনা আকতার, নূর-ই-আলম, বর্ষা ঘোষ, সবুজ খান, তপু চন্দ্র দাস।
নির্দেশক সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, ‘প্রায় স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে চল্লিশের বেশি কুশীলবকে নিয়মিত প্রদর্শনীর লক্ষ্যে একত্র করা আজকাল খুব কঠিন। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক বাস্তবতায় এই কাজ চালিয়ে যাওয়া মানেই একধরনের সাহস।’
নাটকটি নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন জলসিঁড়ির আয়োজনে জলসিঁড়ি নবান্ন উৎসব ২০২৫-এ অংশ নিচ্ছে পদাতিক নাট্য সংসদ। ১৭ নভেম্বর উৎসবের দ্বিতীয় দিনে মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।