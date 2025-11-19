‘কালো’ ও ‘মোটা’ বলে কটাক্ষ, সমালোচকদের জবাব মিস ইউনিভার্স পাকিস্তানের
থাইল্যান্ডে বসেছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। ১২২টি দেশের সুন্দরীরা অংশ নিয়েছেন এতে। এ আসরে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছেন রোমা রিয়াজ। প্রতিযোগিতায় যেখানে নিজ দেশ থেকে সমর্থন পাওয়ার কথা, সেখানে কটাক্ষের শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে। গায়ের রং, উচ্চতা ও কিছুটা ভারী শারীরিক গড়নের কারণে কয়েক দিন ধরেই তাঁর শুনতে হচ্ছে, ‘পাকিস্তানে কি সুন্দরী নারীর আকাল পড়ল!’ এর মতো মন্তব্য। এই ঘৃণাত্মক মন্তব্যের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি মুখ খুললেন এই সুন্দরী। ইনস্টাগ্রামে একটি রিল ভিডিও পোস্ট করে তাঁকে নিয়ে করা বর্ণবাদী ও বডিশেমিং মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।
ভিডিওতে রোমা রিয়াজ বলেন, ‘ফরসা হওয়াই সৌন্দর্যের মাপকাঠি—এই “বিষাক্ত বিশ্বাস” থেকেই এমন সমালোচনার জন্ম। তাঁর মতে, বর্ণবাদী মানসিকতার কারণেই আমরা ফরসা হওয়ার পেছনে ছুটি এবং নিজেদের শিকড় ভুলে যাই।’ রোমা আরও বলেন, ‘আমার সবটুকু জুড়ে আমি একজন পাকিস্তানি। আমার এই গায়ের রং তাদেরই পরিচয় বহন করে, যারা আমাদের ঘর আর দেশটাকে গড়ে তুলেছেন।’
রোমা আরও বলেন, তিনি শুধু পাকিস্তানকেই নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার সেই নতুন প্রজন্মের নারীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, যাঁরা সমাজের ঠিক করে দেওয়া সৌন্দর্যের সংকীর্ণ সংজ্ঞায় আটকে থাকতে চান না।
ভিডিওতে কথা বলার সময় রোমা প্রশ্ন তোলেন, কেন মানুষ নিজেদের দেশের নারীদের ছোট করতে এত তৎপর? তিনি বলেন, তিনি সারা বিশ্বকে বলে বেড়াচ্ছেন যে পাকিস্তানের মানুষ কতটা সুন্দর, অথচ সেই মানুষেরাই তাঁকে নিয়ে নেতিবাচক কথা ছড়াচ্ছেন। সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘সবারই নিজস্ব মতামতের অধিকার আছে, কিন্তু যদি ভালো কিছু বলার না থাকে, তবে পাকিস্তানের সম্মানের স্বার্থে দয়া করে চুপ থাকুন।’
তরুণীদের উদ্দেশে রোমা রিয়াজ বলেন, ‘যেসব মেয়েকে ‘‘বেশি কালো, অন্যদের চেয়ে আলাদা’’ বলে ট্যাগ দেওয়া হয়েছে, তাঁরাও অন্য সবার মতোই পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।’
সম্প্রতি একটি ইভেন্টে শাড়ি পরা নিয়েও সমালোচনার শিকার হন রোমা। এর জবাবে তিনি বলেন, ‘শাড়ি, সালোয়ার–কামিজের মতোই পাকিস্তানি।’ তিনি স্পষ্ট করে দেন, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ইতিহাস মুছে ফেলা বা নতুন করে লেখার কোনো সুযোগ নেই।
এর আগে দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসবের জবাব দিয়ে রোমা বলেন, ‘আমার গায়ের রং পাকিস্তানের মাটির প্রতীক। আমি এমন এক সময়ের প্রতিনিধিত্ব করি, যখন সৌন্দর্যের প্রচলিত ধারণাগুলো ক্লিশে হয়ে পড়েছে। আমি কালো, আমি বডি পজিটিভিটির অ্যাম্বাসেডর, আমার উচ্চতা খুব বেশি নয়, আর আমি সুন্দর। এতটা সুন্দর যে আমি আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করি।’
তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ