হলিউড

টম ক্রুজ–আরামাসের প্রেম ভেঙেই গেল

বিনোদন ডেস্ক
আনা ডে আরমাস ও টম ক্রুজ। কোলাজ

হলিউডের দুই তারকা টম ক্রুজ ও আনা ডে আরমাসের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙেছে—নয় মাসের সম্পর্কের পর তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য সান। এমন সময়েই এই খবর সামনে এল, যখন একসঙ্গে তাঁদের একটি সিনেমায় কাজ করার কথা ছিল। সম্প্রতি তাঁদের ‘স্পেস ওয়েডিং’ নিয়েও গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। তবে একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, ‘সম্পর্কের উষ্ণতা ফিকে হয়ে গেছে।’ তবে দুজনই বন্ধুত্ব বজায় রাখছেন।

টম ক্রুজ ও আনা ডে আরমাস। কোলাজ

এ দুই তারকার এক ঘনিষ্ঠ সূত্র দ্য সানকে জানিয়েছে, ‘টম ও আনা একসঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন, তবে তাঁদের সম্পর্ক এখন শেষ হয়েছে। তাঁরা আর প্রেমের সম্পর্কে নেই। তবে তাঁরা ভালো বন্ধু হিসেবেই থাকতে চান। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, সম্পর্কটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নয়, তাই বন্ধু হিসেবে থাকাই ভালো।’
সূত্রটি আরও জানিয়েছে, টম ক্রুজ আর আনা ডের মধ্যে আগের মতো উন্মাদনা আর নেই, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গ এখনো তাঁরা উপভোগ করছেন।

এদিকে জানা যায়, টম ক্রুজ ও আনা ডে আরমাস একসঙ্গে ‘ডিপার’ নামে একটি থ্রিলার ছবিতে কাজ করার পরিকল্পনা করছিলেন। কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তনের কারণে ছবিটি স্থগিত করা হয়েছে। তবে সেই গুজব উড়িয়ে দিয়ে সূত্রটি জানিয়েছে, ‘আনাকে ইতিমধ্যেই তাঁর পরের ছবিতে কাস্ট করা হয়েছে, তাই তাঁরা একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন।’
ভারমন্টে হাতে হাত ধরে ঘোরার সময় তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে। এ ছাড়া তাঁরা মাদ্রিদ ও লন্ডনে রোমান্টিক ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। টম ক্রুজের চালানো হেলিকপ্টার রাইডের সময় তাঁদের রোমান্স বেশ নজর কেড়েছিল। তাঁরা ডেভিড বেকহামের ৫০তম জন্মদিনের পার্টি ও ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে একটি ওয়েসিস কনসার্টেও একসঙ্গে গিয়েছিলেন।

টম ক্রুজ। এএফপি

‘নক আউট’, ‘নো টাইম টু ডাই’ ও অ্যাকশন মুভি ‘ব্যালেরিনার’ জন্য পরিচিত আনা ডে আরমাস এর আগে ২০২০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। সেই সম্পর্ক ভাঙার পর অভিনেতা পল বুকেডাকিসের সঙ্গে প্রেম হয় আরমাসের, তবে সেই সম্পর্কও টেকেনি। অন্যদিকে ২০১২ সালে কেটি হোমসের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর অনেকের সঙ্গেই টমের প্রেমের কথা শোনা গেছে। কোনো সম্পর্কেই থিতু হননি ‘মিশন: ইমপসিবল’ তারকা।

