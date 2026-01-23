বাফটায় সর্বোচ্চ মনোনয়ন পেল কোন সিনেমা

বাফটায় সর্বোচ্চ মনোনয়ন পেল কোন সিনেমা
চলতি বছরের ব্রিটিশ একাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস (বাফটা)–এর মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় ঘোষিত এই মনোয়ন তালিকায় সবচেয়ে এগিয়ে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত রাজনৈতিক থ্রিলার ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। ছবিটি পেয়েছে সর্বোচ্চ ১৪টি মনোনয়ন।
শীর্ষ মনোনয়ন পাওয়া ছবিগুলো
‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’-১৪
‘সিনার্স’-১৩
‘হ্যামনেট’-১১
‘মার্টি সুপ্রিম’-১১
‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’-৮
‘আই সোয়্যার’, ‘বুগোনিয়া’–৫
এর ঠিক পেছনেই রয়েছে ভ্যাম্পায়ার-হরর ছবি ‘সিনার্স’, যার ঝুলিতে ১৩টি মনোনয়ন। এ ছাড়া ‘হ্যামনেট’ ও টে‘মার্টি সুপ্রিম’—দুটিই পেয়েছে ১১টি করে মনোনয়ন।
অস্কারে প্রধান অভিনয় বিভাগে ফেভারিট হিসেবে আলোচনায় থাকা টিমোথি শ্যালামে ও জেসি বাকলি বাফটাতেও তাঁদের মনোনয়ন ধরে রেখেছেন।
অস্কারে না থাকলেও বাফটায় জায়গা
এবার বাফটায় এমন দুজন অভিনেতাও মনোনয়ন পেয়েছেন, যাঁরা অস্কারে জায়গা পাননি—চেইজ ইনফিনিটি ও পল মেসক্যাল। এর একটি কারণ হতে পারে, বাফটায় অনেক বিভাগে ছয়টি করে মনোনয়নের সুযোগ থাকে, যেখানে অস্কারে থাকে পাঁচটি।
এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের প্রতিভাদের স্বীকৃতি দিতে বাফটায় রয়েছে আলাদা বিভাগ—আউটস্ট্যান্ডিং ব্রিটিশ ফিল্ম ও ব্রিটিশ লেখক, পরিচালক বা প্রযোজকের সেরা অভিষেক।
ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের সাফল্য
‘আই সোয়্যার’, ‘পিলিয়ন’, ‘এইচ ইজ ফর হক’ ও ‘দ্য ব্যালাড অব ওয়ালিস আইল্যান্ড’—এই ব্রিটিশ চলচ্চিত্রগুলোও বাফটার শর্টলিস্টে জায়গা করে নিয়েছে। মনোনয়ন ঘোষণার সময় বাফটার চেয়ার সারা পুট বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলা ব্লকবাস্টার ছবির পাশে ব্রিটিশ স্বাধীন চলচ্চিত্র ও নতুন নির্মাতাদের কাজ দেখতে পাওয়া সত্যিই রোমাঞ্চকর। আমরা আশা করি, দর্শকেরাও এই ছবিগুলো উপভোগ করবেন ঠিক ততটাই, যতটা আমাদের ৮ হাজার ৩০০ বাফটা ভোটার করেছেন।’
বাফটার অভিনয় বিভাগে ব্রিটিশ শিল্পীদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। তাঁদের মধ্যে আছেন রবার্ট আরামায়ো, পিটার মুলান (‘আই সোয়্যার’) এবং এমিলি ওয়াটসন (‘হ্যামনেট’)। এ ছাড়া ‘সিনার্স’-এর অভিনেত্রী উনমি মোসাকু অস্কারের পর বাফটাতেও তাঁর মনোনয়ন ধরে রেখেছেন।
এখন পর্যন্ত কোনো ছবি বাফটার ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৬টি মনোনয়নের রেকর্ড ছুঁতে পারেনি, যা ১৯৮২ সালে ‘গান্ধী’ ছবিটি অর্জন করেছিল।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও তারিখ
আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি রোববার, লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে বাফটা ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন অভিনেতা ও টেলিভিশন উপস্থাপক অ্যালান কামিং। অস্কারে মনোনয়ন পাওয়া চার অভিনেতা এবারের বাফটায় জায়গা পাননি।
অস্কারে পুরোপুরি বাদ পড়া ‘উইকেড: ফর গুড’ বাফটায় পেয়েছে দুটি মনোনয়ন—কস্টিউম ডিজাইন এবং মেকআপ ও হেয়ার বিভাগে। ব্রাজিলিয়ান থ্রিলার ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’ বাফটায় পেয়েছে দুটি মনোনয়ন, যা অস্কারে পাওয়া সংখ্যার অর্ধেক।
পরিচালক বিভাগে অস্কারের পাঁচজনের সঙ্গে অতিরিক্ত একটি জায়গা থাকায় ইয়র্গোস ল্যানথিমোসও জায়গা করে নিয়েছেন তাঁর ‘বুগোনিয়া’র জন্য।
তবে সবচেয়ে বড় চমকপ্রদ হলো আলোচিত অ্যানিমেশন মিউজিক্যাল সিনেমা ‘কে–পপ ডেমন হান্টার্স’–এর বাদ পড়া। নেটফ্লিক্সের এই সুপারহিট ছবি যুক্তরাজ্যে আগে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না পাওয়ায় বাফটার মনোনয়নের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।
বিবিসি অবলম্বনে