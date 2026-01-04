‘অ্যাভাটার’–ঝড় চলছেই, কত আয় করল জেমস ক্যামেরনের সিনেমাটি

‘অ্যাভাটার’–ঝড় চলছেই, কত আয় করল জেমস ক্যামেরনের সিনেমাটি
নতুন বছরে বক্স অফিসে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। গত শুক্রবার ছবিটি আয় করেছে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। টানা তৃতীয় শুক্রবারের মতো বক্স অফিস তালিকার শীর্ষে রয়েছে জেমস ক্যামেরনের পরিচালিত ‘অ্যাভাটার’ সিরিজের তৃতীয় কিস্তি।
টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি স্টুডিওস ও ডিজনির ব্যানারে মুক্তি পাওয়া ছবিটি গত সপ্তাহের একই দিনের তুলনায় মাত্র ৩৮ শতাংশ কম আয় করেছে, যা বড় বাজেটের ছবির জন্য বেশ ইতিবাচক ইঙ্গিত। ধারণা করা হচ্ছে, রোববার পর্যন্ত ছবিটির সাপ্তাহান্তিক আয় দাঁড়াবে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ছবিটির মোট আয় পৌঁছাবে আনুমানিক ৩০ কোটি ২০ লাখ ডলারে।
নতুন বছরে বক্স অফিসে ‘অ্যাভাটার ৩’-এর পরে ছিল আগের সপ্তাহের কয়েকটি ছবি—‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘জুটোপিয়া ২’, ‘অ্যানাকোন্ডা’ ও ‘দ্য হাউসমেইড’।
শুক্রবার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ‘জুটোপিয়া ২’। ডিজনির অ্যানিমেটেড এই অ্যাডভেঞ্চার ছবি আয় করেছে ৭১ লাখ ডলার, যা আগের শুক্রবারের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, এক মাসের বেশি সময় আগে মুক্তি পাওয়া ছবিটি এখনো শীর্ষ পাঁচে জায়গা ধরে রেখেছে।
শীতকালীন ছুটির কারণে শিশুরা এখনো স্কুলের বাইরে থাকায় ছবিটির আয়ে বাড়তি গতি এসেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। রোববার পর্যন্ত ছবিটির সাপ্তাহান্তিক আয় হতে পারে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। এতে যুক্তরাষ্ট্রে ‘জুটোপিয়া ২’-এর মোট আয় দাঁড়াবে প্রায় ৩৬ কোটি ২০ লাখ ডলার।
এরই মধ্যে ‘জুটোপিয়া ২’ বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ইতিহাস গড়েছে। ১৪৬ কোটি ডলার আয় করে এটি ওয়াল্ট ডিজনি অ্যানিমেশনের সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে। এর আগে রেকর্ডটি ছিল ‘ফ্রোজেন ২’-এর দখলে, যা ২০১৯ সালে বিশ্বজুড়ে আয় করেছিল ১৪৫ কোটি ডলার।
শুক্রবার তৃতীয় স্থানে ছিল ‘দ্য হাউসমেইড’। লায়ন্সগেটের এই থ্রিলার ছবি আয় করেছে ৫২ লাখ ডলার, যা গত সপ্তাহের একই দিনের আয়ের সমান। ছবিটিতে একটি অন্ধকার অতীত নিয়ে বসবাসকারী গৃহপরিচারিকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিডনি সুইনি। রোববার পর্যন্ত ছবিটির আয় হতে পারে প্রায় ১ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। এতে যুক্তরাষ্ট্রে মোট আয় দাঁড়াবে আনুমানিক ৭ কোটি ৪৬ লাখ ডলার।
শীর্ষ পাঁচের বাকি দুটি ছবির মধ্যে চতুর্থ স্থানে ছিল এ২৪ প্রযোজিত ড্রামা সিনেমা ‘মার্টি সুপ্রিম’। শুক্রবার ছবিটি আয় করেছে ৪৬ লাখ ডলার, যা আগের সপ্তাহের তুলনায় ৩২ শতাংশ কম। রোববার পর্যন্ত ছবিটির আয় হতে পারে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ ডলার। এতে যুক্তরাষ্ট্রে মোট আয় দাঁড়াবে প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার।
পঞ্চম স্থানে ছিল সনির অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ‘অ্যানাকোন্ডা’। শুক্রবার ছবিটির আয় ৩৫ লাখ ডলার, যা আগের সপ্তাহের তুলনায় প্রায় ৩৪ শতাংশ কম। রোববার পর্যন্ত ছবিটির আয় হতে পারে ৯২ লাখ ডলার। এতে যুক্তরাষ্ট্রে ছবিটির মোট আয় পৌঁছাবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলারে।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে