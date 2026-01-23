হলিউড

এবারের অস্কার মনোনয়নে চমকে দেওয়া ১২ ঘটনা

বিনোদন ডেস্ক
অস্কার মনোনয়নে যত চমক। কোলাজ

গতকাল রাতে ঘোষণা করা হয়েছে ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়ন তালিকা। অনেক সিনেমা বা অভিনয়শিল্পীর মনোনয়ন চমকে দিয়েছে। আবার অনেকের মনোনয়ন না পাওয়ায় কম চমক হয়ে আসেনি। দেখে নেওয়া যাক এমন ঘটনা।

উপেক্ষিত  ‘উইকড’

সিনেমাটির জন্য আরিয়ানা গ্র্যান্ডে ও সিনথিয়া এরিভো—দুজনকেই প্রায় নিশ্চিত মনোনয়নপ্রার্থী হিসেবে ধরা হচ্ছিল। পাশাপাশি স্টিফেন শোয়ার্টজের লেখা সিনেমাটির দুটি নতুন গানের একটি অন্তত মনোনয়ন পাবে বলেই ধারণা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেউই জায়গা পেলেন না।

মনোনয়ন পেলেন না চেইজ ইনফিনিটি

‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য অন্যতম আলোচিত মুখ ছিলেন চেইজ ইনফিনিটি। তবে সেরা অভিনেত্রীর দৌড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম ওঠেনি

‘হ্যামনেট’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

ডেলরয় লিন্ডোর চমক

‘সিনার্স’ সিনেমা নিয়ে আলোচনা থাকলেও ডেলরয় লিন্ডোর নাম খুব বেশি উচ্চারিত হচ্ছিল না; কিন্তু অভিজ্ঞ এই অভিনেতা ‘ডেল্টা স্লিম’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সহ–অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে চমক দেখালেন।

পল মেসক্যাল নেই

‘হ্যামনেট’ সিনেমার জন্য যেখানে জেসি বাকলি শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন এবং মনোনয়নও পেয়েছেন, সেখানে আবেগঘন এই ছবিতে পল মেসক্যালের অভিনয় প্রশংসিত হলেও তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি সেরা অভিনেতা বিভাগে মনোনয়ন পাননি।

কেট হাডসনের মনোনয়ন
ভালো প্রচারণা থাকলেও প্রতিযোগিতা ছিল কঠিন। ‘সং সং ব্লু’র জন্য কেট হাডসন যে মনোনয়ন পাবেন সেভাবে কেউই ভাবতে পারেননি; কিন্তু সেটিই হয়েছে, শেষ পর্যন্ত জায়গা করে নিয়েছেন কেট।  

‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

ভিএফএক্স বিভাগে ‘সুপারম্যান’ নেই
দর্শকদের ভালোবাসা পেলেও একাডেমি ভোটারদের মন গলাতে পারেনি ‘ম্যান অব স্টিল’। ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস বিভাগে মনোনয়ন মেলেনি।

‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’তে এল ফ্যানিং

এই ছবিতে মূল আলোচনায় ছিলেন সহ–অভিনেত্রী ইঙ্গা ইবসডটার লিলেয়াস; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এল ফ্যানিংও সহ–অভিনেত্রী বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন।

নেই ‘নো আদার চয়েস’

পার্ক চ্যান-উকের ‘নো আদার চয়েস’ বক্স অফিস ও সমালোচকদের প্রশংসা পেলেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিভাগে জায়গা পায়নি। প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে নিয়নের একাধিক শক্তিশালী ছবি থাকায়।

‘এফ১’-এ ব্র্যাড পিট। আইএমডিবি

‘জে কেলি’ বাদ
অন্য কোনো বছরে নোয়া বাউমবাখের এ ছবিটি অন্তত জর্জ ক্লুনি ও অ্যাডাম স্যান্ডলারের অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেত বলেই মনে করা হচ্ছিল। তবে এবার প্রতিযোগিতা ছিল খুবই কঠিন। আলোচিত সিনেমাটির জায়গা হয়নি অস্কার মনোনয়নে।

সেরা ছবিতে ‘এফ১’

প্রথাগত অস্কার ভোটারদের মধ্যে ছবিটির সমর্থন থাকলেও অ্যাপলের প্রচারণা সেরা ছবি পর্যন্ত পৌঁছাবে—এমনটা খুব একটা ভাবা হয়নি। শেষপর্যন্ত সেরা ছবি বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে ব্র্যাড পিট অভিনীত সিনেমাটি।

জেনিফার লরেন্স বাদ
লিন র‍্যামসের স্বাধীনধারার ‘ডাই মাই লাভ’ সিনেমার জন্য ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিলেন জেনিফার লরেন্স। যদিও ছবিটি দর্শক টানতে ব্যর্থ হয়, সম্ভবত সেই প্রভাব পড়েছে অস্কার ভোটেও। তাই জেনিফার লরেন্স দুর্দান্ত অভিনয় করেও মনোনয়ন পাননি।

‘ডাই মাই লাভ’-এর দৃশ্য। আইএমডিবি

গিলার্মো দেল তোরোও নেই
এবারের অস্কারে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ পেয়েছে ৯টি মনোনয়ন, এমনকি সেরা ছবিতেও জায়গা করেছে। তবু সেরা পরিচালকের তালিকায় দেল তোরোর নাম না থাকাটা বিস্ময় জাগিয়েছে।

ভ্যারাইটি অবলম্বনে

