কফি নয়, পুদিনা চা পান করেন ‘জুরাসিক পার্ক’ নির্মাতা

কফি নয়, পুদিনা চা পান করেন ‘জুরাসিক পার্ক’ নির্মাতা
অনেকের কফি ছাড়া চলে না। কফি পান করাটা কারও কারও রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চলচ্চিত্রনির্মাতা থেকে অভিনয়শিল্পী—অনেকেই শুটিং সেটে কাপের পর কাপ কফি চান।
তবে অস্কারজয়ী চলচ্চিত্রনির্মাতা স্টিভেন স্পিলবার্গ নাকি কফি থেকে দূরে থাকেন। ২০১৫ সালের নভেম্বরে হলিউডের নির্মাতাদের একটি জরিপ করেছিল ইম্পায়ার ম্যাগাজিন। প্রশ্ন ছিল, দিনে কত কাপ কফি পান করেন?
উত্তরে স্টিভেন স্পিলবার্গ বলেন, ‘আমি জীবনে কখনো এক কাপ কফি পান করিনি, তবে প্রতিদিন ডজন কাপের মতো মিন্ট (পুদিনা) চা পান করি।’
পরে সুইস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি খোলাসা করেছেন স্টিভেন স্পিলবার্গ। তিনি বলেন, ‘আমি স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত হয়ে যাই, যখন ঘুম থেকে উঠি ও বুঝি এটা এক নতুন দিন। কে জানে, আজ কী রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটতে পারে? আমি জীবনে কখনো কফি পান করিনি। আমি স্বাভাবিকভাবেই ক্যাফেইনযুক্ত।’
ইম্পায়ার ম্যাগাজিনের সেই জরিপে ডেভিড ফিঞ্চার, ক্রিস্টোফার নোলান, এডগার রাইটসহ আরও অনেকে অংশ নেন। কত কাপ কফি পান করেন?—এমন প্রশ্নের উত্তরে ডেভিড ফিঞ্চার বলেন, ‘তিন কাপ তো লাগেই, না হলে আমি খিটখিটে হয়ে যাই।’
এডগার রাইট বলেন, ‘আমার তো দিনে অনেক কাপ লাগে। একবার আমি একদিনেই আট কাপ ডাবল এসপ্রেসো পান করেছিলাম। আমার মনে হয়, আমার সহকারী গোপনে আমার কফিগুলো সরিয়ে ফেলেছিল। সে চায় না, আমি ক্যাফিনের অতিমাত্রায় মারা যাই।’
মার্কিন চলচ্চিত্রনির্মাতা স্টিভেন স্পিলবার্গের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। আজ তাঁর জন্মদিন। ‘শিন্ডলারস লিস্ট’, ‘জস’, ‘সেভিং প্রাইভেট রায়ান’, ‘ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান’, ‘জুরাসিক পার্কের’ মতো বক্স অফিস কাঁপানো ছবি নির্মাণ করেছেন স্পিলবার্গ।