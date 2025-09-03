বিয়ে ভেঙে পর্নো তারকাদের সঙ্গে বারবার ডেটে যেতেন এই তারকা

বিয়ে ভেঙে পর্নো তারকাদের সঙ্গে বারবার ডেটে যেতেন এই তারকা
অভিনেতার বাইরে ব্যক্তিজীবনে তাঁকে ঘিরে রয়েছে বহু বিতর্ক। কারণ, ক্যারিয়ারের শুরু থেকে তিনি প্রেম, বিচ্ছেদসহ নানা ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন। এ ছাড়া একসময় তাঁর কাছের বন্ধু ছিলের নীল সিনেমার একাধিক জনপ্রিয় তারকা। তাঁদের সঙ্গে বহু ঘটনা ও সম্পর্ক প্রকাশ্যে এলে রীতিমতো অভিনেতা চার্লি শিনকে নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়। পর্নো তারকাদের সঙ্গে ডেটে গিয়ে নিজেই সে খবর প্রচার করতেন; যার কারণে বারবার সমালোচনায় পড়েন একই অভিনেতা। এই অভিনেতার জন্মদিন ধরে জেনে নিতে পারেন জানা–অজানা কথাগুলো।
