পানীয় খাইয়ে যৌন নির্যাতন, জনপ্রিয় অভিনেতার জরিমানা

বিনোদন ডেস্ক
বিল কসবি। এএফপি

অর্ধশতাব্দী পুরোনো এক অভিযোগে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন হলিউডের বিতর্কিত কমেডিয়ান বিল কসবি। ১৯৭২ সালের একটি যৌন নির্যাতনের মামলায় তাঁকে দায়ী সাব্যস্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের একটি জুরিবোর্ড ৫৯ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

অভিযোগ: লিমুজিন থেকে ড্রেসিংরুম
 মামলার বাদী ডোনা মোটসিঙ্গার অভিযোগ করেন, তিনি তখন ক্যালিফোর্নিয়ার সসালিটোর ‘ট্রাইডেন্ট’ রেস্তোরাঁয় ওয়েট্রেস হিসেবে কাজ করতেন। সে সময় নিয়মিত সেখানে আসতেন কসবির মতো তারকারা।

মোটসিঙ্গারের দাবি, পরিচয়ের সূত্র ধরে একদিন তাঁকে নিজের কমেডি শো দেখতে আমন্ত্রণ জানান কসবি। লিমুজিনে করে শোতে নেওয়ার সময় তাঁকে পানীয় দেওয়া হয়, যার পর থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন।

মোটসিঙ্গারের অভিযোগ অনুযায়ী, ড্রেসিংরুমে গিয়ে তিনি বারবার জ্ঞান হারাতে থাকেন। পরে যখন জ্ঞান ফেরে, তখন তিনি নিজ বাড়িতে—প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায়—নিজেকে আবিষ্কার করেন।

আদালতের রায়: ক্ষতিপূরণ ও শাস্তিমূলক জরিমানা
মামলার শুনানি শুরু হয় চলতি বছরের মার্চের শুরুতে। জুরিবোর্ড প্রথমে ১৯ দশমিক ২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে।
এরপর অতিরিক্ত শাস্তিমূলক জরিমানা হিসেবে আরও ৪০ মিলিয়ন ডলার যোগ করা হয়। সব মিলিয়ে মোট অঙ্ক দাঁড়ায় ৫৯ মিলিয়ন ডলার।

বাদীর প্রতিক্রিয়া
রায়ের পর এক বিবৃতিতে মোটসিঙ্গার বলেন, ‘এই রায় শুধু আমার জন্য নয়, ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে আমি এই ভার বয়ে বেড়িয়েছি। এটি কখনোই মুছে যায় না। আজ আদালত সত্য দেখেছে, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।’

মোটসিঙ্গার আরও আশা প্রকাশ করেন, এই রায় অন্য ভুক্তভোগীদেরও সামনে আসতে সাহস জোগাবে।

কসবির পক্ষের প্রতিক্রিয়া
অন্যদিকে বিল কসবির আইনজীবী জেনিফার বোনজিয়ান জানিয়েছেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা হতাশ, তবে আমরা আপিলের পথে এগোব।’

দীর্ঘ বিতর্কের ধারাবাহিকতা
বিল কসবিকে ঘিরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ নতুন নয়। গত এক দশকে একাধিক নারী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, যা তাঁর দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় ক্যারিয়ারের কার্যত ইতি ঘটিয়েছে।

ভ্যারাইটি অবলম্বনে

