‘হোম অ্যালোন’ থেকে ‘আ ক্রিসমাস ক্যারোল’— বড়দিনের সেরা ৫ সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
‘হোম অ্যালোন’ সিনেমার দৃশ্যে ম্যাকোলি কালকিনআইএমডিবি

‘হোম অ্যালোন’ থেকে ‘আ ক্রিসমাস ক্যারোল’—বড়দিন এলেই ঘুরেফিরে এসব সিনেমা নিয়ে আলোচনা হয়। সর্বকালের সেরা ১০০ ক্রিসমাসের সিনেমার তালিকা করেছে আইএমডিবি। সেই তালিকা থেকে সেরা পাঁচটি সিনেমা নিয়ে এই প্রতিবেদন।

‘ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ’ সিনেমার পোস্টার
আইএমডিবি

১. ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ

সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ক্রিসমাস ক্ল্যাসিক হিসেবে জনপ্রিয়। সিনেমার গল্পে দেখা যায়, পরিবার আর সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নানা দায়ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে জর্জ বেইলি। এই জীবন কি সে চেয়েছিল? তার তারুণ্য, তার স্বপ্ন, সম্ভাবনা সব ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। জর্জ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন সময় তাকে বাঁচাতে স্বর্গ থেকে নেমে আসে এক দেবদূত। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটির পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরা।

‘হোম অ্যালোন’ সিনেমার পোস্টার
আইএমডিবি

২. হোম অ্যালোন

নব্বই দশকের আলোচিত হলিউড ছবি ‘হোম অ্যালোন’ দেখেননি বা এর নাম শোনেননি, এমন সিনেমাপ্রেমী খুঁজে পাওয়া ভার। বিশেষ করে এটি শিশুদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় সিনেমা।
সিনেমার মূল চরিত্র শিকাগোর এক পরিবারের আট বছর বয়সী কেভিন। বড়দিনে প্যারিস ভ্রমণের সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে পরিবারটি ভুল করে কেভিনকে বাড়িতে একা রেখে যায়। এরপর নানা ঘটনার মুখোমুখি হয় কেভিন। সিনেমায় কেভিন চরিত্রে অভিনয় করেছে ম্যাকোলি কালকিন। ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ক্রিস কলম্বাস।

‘ডাই হার্ড’ সিনেমার পোস্টার
আইএমডিবি

৩. ডাই হার্ড

বড়দিনের রাতে একটি ভবনে আটকে পড়া এক পুলিশ আর সন্ত্রাসীদের লড়াইয়ের গল্পে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। এতে নিউইয়র্ক পুলিশের কর্মকর্তা জন ম্যাকলেন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্রুস উইলিস। ১৯৮৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জন ম্যাকটিয়ারনান।

‘আ ক্রিসমাস ক্যারোল’ সিনেমার পোস্টার
আইএমডিবি
৪. আ ক্রিসমাস ক্যারোল

সিনেমার গল্পে দেখা যায়, ক্রজ এবেনেজার নামে এক ধনী ও কৃপণ ব্যবসায়ীর কাছে অর্থই সব, বড়দিন উদ্‌যাপনকে আড়চোখে দেখেন। ঘটনাক্রমে ক্রিসমাসের মধ্যে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আ ক্রিসমাস ক্যারোল’ অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন ব্রায়ান ডেসমন্ড হার্স্ট। সিনেমাটি ১৯৫১ সালে মুক্তি পায়।

‘এলফ’ সিনেমার পোস্টার
আইএমডিবি

৫. এলফ

এটি ক্রিসমাস কমেডি সিনেমা। সিনেমার গল্পে দেখা যায়, বাডি নামের এক মানব শিশু ভুল করে সান্তা ক্লজের উপহারের ব্যাগে ঢুকে উত্তর মেরুতে চলে যায়। সেখানে সে এলফদের (অতিপ্রাকৃতিক প্রাণী) মাঝে বড় হতে থাকে। পরে সে নিউইয়র্কে ফিরে আসে। ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জন ফ্যাভরো।

